A Gazeta transmite “Fim de Expediente CBN”, direto de Pedra Azul, nesta sexta

Programa recebe a jornalista Sandra Annenberg e o cantor e ator Evandro Mesquita para um bate-papo com plateia, durante o 20º Pedra Azul Summit

Ana Muniz Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:16

CBN Fim de expediente com os jornalistas Bárbara Coelho e NIlson Klava no Pedra Azul Summit 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

A tradicional edição itinerante do “Fim de Expediente” da CBN no Pedra Azul Summit, além de ser transmitida para todo o Brasil, poderá ser assistida, também, em A Gazeta. Pela primeira vez, o site vai transmitir, em vídeo, a programação conduzida por Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina, a partir das 18h30 desta sexta-feira (17). Os convidados da vez são a jornalista e apresentadora do “Globo Repórter”, Sandra Annenberg, e o ator, roteirista e cantor Evandro Mesquita, líder da Banda Blitz.

O “Fim de Expediente” é um programa emblemático da Rede CBN e, segundo a editora-executiva e âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, esta edição realizada nas montanhas capixabas é muito aguardada pelos ouvintes. Em Pedra Azul, o público do evento poderá interagir tanto com os apresentadores quanto com os convidados especiais. “Tem leveza, boas risadas com o trio de apresentadores e muita interação com a plateia. É a cara da sexta no início de noite”, diz Fernanda.

Para Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, a reprodução do próximo “Fim de Expediente” nos canais de A Gazeta se alinha à missão do veículo: agregar conteúdo relevante ao dia a dia dos capixabas. “Estamos levando para mais próximo dos capixabas, pelos canais que eles já conhecem”, afirma o jornalista.

Além da transmissão no próprio site, o “Fim de Expediente” também estará disponível no YouTube, no Facebook e no Instagram de A Gazeta, assim como no Instagram da CBN Vitória. O propósito de aproximação com a audiência é reforçado pelo editor de distribuição de A Gazeta, Danilo Meirelles.

“O tradicional programa discute assuntos super atuais com bom humor e leveza. E a transmissão direto de Pedra Azul ajuda a valorizar o nosso Espírito Santo e, certamente, abordará assuntos de interesse dos capixabas”, defende.

Painéis sobre o futuro

A 20ª edição do principal encontro de líderes do Espírito Santo ocorre de sexta-feira (17) a domingo (19), na Pousada Pedra Azul. A programação conta com networking, lazer e a presença de especialistas de destaque nacional, como o CEO da Vale, Gustavo Pimenta, e o diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho.

Com painéis e palestras, o evento - exclusivo para convidados - impulsiona discussões sobre economia, política, inovação e tecnologia nos âmbitos público e privado. O Pedra Azul Summit é realizado pela Rede Gazeta, pelo Grupo Águia Branca e pela Unimed Vitória, com patrocínio do Sicoob e da VPorts.

* Ana Muniz é aluna do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve orientação e edição do coordenador do programa, Eduardo Fachetti.

