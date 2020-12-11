Quintal privativo e localização de ponta são atrativos de condomínio

O condomínio-clube Vista de Pitanga conta com mais de 830m² de área de lazer. Entre as atrações está as piscinas infantil e de adulto. Esta imagem é ilustrativa e provisória, sujeita a alterações Crédito: Morar/Divulgação

Um bairro estruturado, em uma localização privilegiada, que conta com escolas, supermercados, padarias, igrejas, farmácias, restaurantes, vida noturna e importantes avenidas ao redor, ao alcance de uma simples caminhada. Assim é Porto Canoa, bairro escolhido para o mais recente lançamento da Morar Construtora, o Vista de Pitanga Condomínio-Clube.

Com uma área de 9.295 m², o condomínio-clube terá três torres, todas com elevador, totalizando 224 apartamentos. As opções de planta terão unidades de 2 e 3 quartos, com área privativa de 44,29 m² a 54,53 m², além de itens de lazer, segurança e diferenciais de sustentabilidade.

Entre as opções oferecidas, há os apartamentos com quintal privativo, um espaço para que os moradores possam personalizar seu imóvel da forma mais conveniente, combinando praticidade e ornamentação.

Também há opções de plantas com espaço para home office, cozinha integrada à sala, infraestrutura para instalação de ar-condicionado nos dois maiores quartos e unidades acessíveis para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

A região de Porto Canoa é muito valorizada e querida pelos moradores. As pessoas que vivem nessa região se orgulham de morar em um bairro que tem tudo perto. A vizinhança realmente se conhece e desfruta do bairro e desse sentimento de amizade. Orgulhosamente, nos somamos aos moradores de Porto Canoa trazendo o que sabemos fazer melhor: a oportunidade para famílias escreverem sua história com confiança e alegria e qualidade de vida, destaca o presidente da Morar Construtora, Rodrigo Almeida.

Karoline Ramos e Flávio Tenório realizaram o sonho da casa própria com as facilidades da Morar Crédito: Morar/Divulgação

A empresa tem realizado lançamentos no município da Serra, sempre buscando bairros com boa infraestrutura e que tenham apelo a jovens moradores, como o casal Karoline Ramos, 29 anos, e Flávio Tenório, 37. Os dois buscavam um apartamento para realizar o sonho de viverem juntos e encontraram na Morar a possibilidade de tirar o projeto de vida do papel.

Eles aguardam a conclusão das obras do Vista da Reserva, condomínio-clube similar ao Vista de Pitanga, e da mesma forma, está próximo a praias, hospitais, supermercados e faculdades no bairro Camará. O que sentimos foi muito respeito e cuidado. Sempre que precisamos entrar em contato, seja por Whatsapp, seja pelo Instagram, fomos respondidos com rapidez. Podemos acompanhar o andamento da obra e estamos ansiosos pela mudança, comenta Karoline.

Foi o caso também da saladeira Dyana Valéria Viana, 22, e do companheiro, Maycon Ribeiro, 23, que iriam estudar possibilidades de compra de um apê próprio, mas não de fechar negócio de imediato. Porém, depois de verem anúncios da Morar no Instagram, entrarem em contato e analisarem as condições para aquisição, viram que era possível, ao iniciar o atendimento com a construtora.

Somos jovens, então nós mesmos estamos surpresos de poder dar um passo tão importante tão cedo. Sem palavras! E assim que estivermos no nosso apartamento, temos planos de oficializar a nossa união do jeito que sempre sonhamos, conta Dyana.

Dyana Valéria Viana e Maycon Ribeiro tinham planos de comprar um apartamento, mas não de forma imediata. Ao entrarem em contato com a Morar, descobriram as facilidades e perceberam que o sonho poderia se tornar realidade. Crédito: Morar/Divulgação

Localização privilegiada

O Vista de Pitanga coleciona vantagens relacionadas à localização. Situado na Rua Projetada 02, n° 535, o condomínio-clube vai estar a alguns metros de supermercados e da Avenida Brasília, a principal do bairro, que dá acesso a corredores viários como as rodovias Norte-Sul e BR 101 e Audifax Barcelos Neves, além de ser trajeto de várias linhas do Sistema Transcol. Os futuros moradores também terão toda uma rede de comércio e serviços próximos.

Morar em Porto Canoa é compartilhar de um estilo de vida em que as facilidades estão sempre à disposição. Esse é um bairro muito querido por seus moradores e, olhando tudo o que a região oferece, rapidamente entendemos o motivo. Por isso, o Vista de Pitanga é o condomínio-clube dos sonhos, com a localização ideal em um dos melhores pontos de Serra, disse o gerente comercial da Morar, Filippe Vieira.

A área de lazer do Vista de Pitanga será entregue com paisagismo e mobiliada. Esta imagem é ilustrativa e provisória, sujeita a alterações Crédito: Morar/Divulgação

Lazer para toda a família

O condomínio possui mais de 830 m² de área de lazer com piscinas adulto e infantil, solarium e parquinho na área descoberta, além de espaço gourmet e sala de ginástica em ambientes cobertos. O lazer do Vista de Pitanga será entregue com paisagismo e mobiliado.

A preocupação com o meio ambiente é uma constante, inclusive, a cobertura da área de lazer terá placas fotovoltaicas, resultando em economia de até 80%. O condomínio terá sistema de reuso de água de chuva para limpeza e irrigação, previsão de instalação de sistema para recarga de carro elétrico, paisagismo com espécies frutíferas e horta. O Morar Bike é outro diferencial, onde os moradores poderão utilizar as bicicletas oferecidas para seus deslocamentos.

O condomínio terá 224 vagas de carro e 112 de motos para os moradores. Para garantir segurança aos visitantes, são disponibilizadas 12 vagas de carro e 7 de motos. Já o bicicletário terá espaço para 112 bicicletas.

Entre os diferenciais do Vista de Pitanga está o Morar Bike, onde os moradores podem utilizar as bicicletas oferecidas pelo próprio condomínio para que façam seus deslocamentos. Esta imagem é ilustrativa e provisória, sujeita a alterações Crédito: Morar/Divulgação

No quesito segurança, o condomínio conta com uma série de itens, entre eles: guarita para porteiro 24 horas, pulmão de segurança, portões de acesso automatizados, fechamento com muros e/ou gradil, cerca elétrica e/ou infravermelho e circuito fechado de TV.