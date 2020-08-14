Morar investe na qualidade de projetos para realizar sonho de clientes

Vista do Balneário, novo empreendimento da Morar, foi lançado durante a pandemia Crédito: Divulgação/Morar

Presente no Espírito Santo desde 1981, a Morar Construtora acredita que estar na memória dos capixabas tem tudo a ver com responsabilidade, respeito e confiança. Na 28º edição do Recall de Marcas da Rede Gazeta, a empresa conquistou o 2º lugar no segmento Construtora de Imóveis.

O presidente da Morar, Rodrigo Almeida, atribui o resultado do Recall à base sólida de valores que fazem parte do cotidiano da equipe da empresa nas ações desenvolvidas, no relacionamento com os clientes e na seriedade e qualidade dos empreendimentos projetados e construídos.

Nós entendemos que não construímos apenas edifícios, construímos locais onde as pessoas vão morar, viver e realizar seus sonhos, seja em um prédio residencial, seja comercial. Ser uma empresa lembrada pelos capixabas é, primeiramente, uma honra. A Morar é uma empresa genuinamente capixaba, que se orgulha de produzir, empregar e gerar valor para o público do Espírito Santo. Acreditamos neste Estado, que é pequeno no tamanho, mas gigante no potencial, e vemos isso se concretizar todos os dias com o nosso time, que se esforça para fazer sempre o melhor, pontua Almeida.

A Morar defende que os relacionamentos de confiança são a grande força que move as pessoas e que, por isso, preserva essa conexão com os clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores. Com esse princípio, a equipe de projetos e comercial consegue entender as necessidades do público e transformar as propostas em soluções que mudam a vida daqueles que buscam um empreendimento da construtora.

Your browser does not support the video tag.

"Com a proibição das visitas nas obras para evitar a propagação da Covid-19, mobilizamos maior comunicação on-line com fotos periódicas de acompanhamento de obra, lives no Instagram e mudança no formato da entrega de chaves prevista para o período. O que nos leva a um diferencial: o nosso compromisso de entrega. Em toda a nossa história, 100% das obras foram entregues no prazo prometido aos clientes em contrato" Rodrigo Almeida - Presidente da Morar

DIFERENCIAL

A empresa evidencia muitos outros aspectos que se tornaram diferenciais em seus projetos. Os condomínios da construtora contam, por exemplo, com placas de energia fotovoltaica na cobertura das áreas de lazer. Esse equipamento produz energia solar, que é utilizada no próprio espaço propiciando um consumo consciente e sem emissão de poluentes na atmosfera. Outro benefício é a economia nos custos do condomínio, com redução do consumo de energia da rede em até 80%.

Na área da sustentabilidade, temos investido também em reservação de água da chuva para irrigação de jardins e limpeza de áreas comuns, outra atitude amiga do meio ambiente. Sem descuidar, é claro, da qualidade construtiva e dos diferenciais de lazer completo. E os cuidados estão nos detalhes, como as piscinas com bordas elevadas, que facilitam, por exemplo, o acesso dos idosos, exemplifica Almeida.

O presidente da Morar, Rodrigo Almeida, atribui o resultado do Recall à base sólida de valores que fazem parte do cotidiano da equipe da empresa Crédito: Divulgação/Morar

Outro destaque da Morar, e um sucesso de vendas, são as unidades com quintal privativo que permite ao cliente unir o melhor dos universos de apartamentos e casas.

As unidades com quintal são outra amostra, segundo Almeida, de como o relacionamento é um ponto central para a empresa, uma vez que oferecem ao proprietário a possibilidade de criar espaços para personalizar seu imóvel, criando um local para passar tempo com sua família, seus pets, seus amigos.

LANÇAMENTOS

Para 2021, a construtora prevê o lançamento de quatro condomínios clube nos municípios da Serra e Vila Velha e em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O objetivo é aumentar a quantidade de opções para o público que busca morar e investir nas regiões, o que gera ainda mais empregos e movimenta a economia.