Sonho do apê próprio aumenta na pandemia

Área de lazer com piscina é um dos atrativos do Vista do Balneário, lançamento da Morar. Crédito: Divulgação/Morar

Um novo jeito de morar tem sido estimulado neste mundo em transformação. Com olhar mais atento ao que os cerca no dia a dia, consumidores vêm apostando na compra de imóveis com as condições que se adequam ao seu bolso e às suas necessidades. Antes adormecidos para grande parte das pessoas, esses desejos vieram à tona também em virtude da pandemia e da vontade de curtir mais o lar a partir deste novo normal.

Apartamento decorado do Vista do Balneário. Crédito: Sagrilo/Divulgação

No anseio pela vivência que também prioriza o aconchego, o conforto e a liberdade, os apartamentos que possuem quintais privativos e grandes áreas de lazer com paisagismo e piscinas são enormes diferenciais. Esses e outros atrativos têm destaque garantido nos projetos da Morar Construtora e Incorporadora , que, em pouco mais de um mês, lançou dois empreendimentos com o perfil de condomínio-clube para atender à demanda crescente.

Localizados no município de Serra, o Vista do Balneário , em Balneário Carapebus, e o Vista Jardim , em Jardim Limoeiro, oferecem opções bastante apreciadas por quem se dispõe, por exemplo, a abandonar o sufoco do aluguel, a deixar a casa dos pais para ter mais privacidade ou morar em um condomínio com mais entretenimento para a família. Tudo isso contando com facilidades de pagamento, com desconto de até R$ 10 mil, com parcelas menores que o aluguel e com os subsídiosda Caixa Econômica Federal para os financiamentos.

Quintal privativo e comodidade

Parquinho: opção para a criançada no Vista do Balneário. Crédito: Divulgação/Morar

Lançadona última quarta-feira (29),o Vista Jardim terá 216 unidades a serem distribuídas em três torres com elevador de seis pavimentos cada. A novidade é que há imóveis com três quartos (sendo um de serviço), além das tradicionais tipologias de dois quartos; dois quartos com suíte; e dois quartos (sendo um de serviço). O condomínio contempla, ainda, plantas no térreo com quintal privativo.

Os apartamentos vão se destinar a pessoas que se enquadram na faixa 2 do Programa Minha Casa Minha Vida, com renda familiar a partir de R$ 2.600. Os compradores contam também com subsídios que podem chegar a R$ 23.200 na aquisição do seu imóvel.

"Na vizinhança, os proprietários vão encontrar uma rede de serviços rica e diversa, além de ter rápido acesso a corredores viários importantes como a rodovia ES 010, a Norte-Sul e a BR 101, assim como a proximidade do comércio de Laranjeiras. Há mais um fator relevante: a sua localização, a apenas 5 km de Vitória (por Jardim Camburi). O acesso às opções de mobilidade urbana é um grande benefício e diferencial." Filippe Vieira - Gerente comercial da Morar

Outro item significativo no condomínio-clube é o Morar Bike, sistema de compartilhamento de bicicletas entre os condôminos.

Espaço Gourmet do Vista do Balneário Condomínio-Clube, que fica a 2 km da Praia de Carapebus. Crédito: Divulgação/Morar

Procura surpreendente

Vista do Balneário também é considerado um produto diferenciado e tem tido ampla aceitação dos consumidores. Ele está nos surpreendendo positivamente a cada dia com a grande procura do público, que busca aliar a qualidade de vida com a realização do sonho do próprio apartamento. É um resultado animador, pois, em meio a um momento delicado que estamos vivenciando, a Morar continua ajudando as famílias a atingir seus objetivos, destacou Rodrigo Almeida, presidente da Morar.

O empreendimento conta com um desconto de R$ 10 mil para clientes da faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida, e a unidade sai a partir de R$ 128 mil (já com o desconto). Há ainda, ainda a possibilidade de um subsídio do governo federal, que pode chegar a R$ 36.945,00. Foi o primeiro lançamento virtual da construtora, em transmissão feita em 20 de julho, a #LiveMorarBem.

Dessa forma, estamos democratizando o acesso à habitação, com um produto que possui diversas opções para os diferentes públicos, inclusive para os quem têm renda a partir de R$ 1.400, acrescentaFilippe Vieira. Ou seja, duas pessoas da mesma família que ganham um salário mínimo cada podem obter o financiamento.

As unidades, com dois quartos, serão erguidas em cinco torres de quatro pavimentos, situadas a 2 km da Praia de Carapebus.

Vieira complementa que os quartos de serviço oferecem versatilidade, podendo ser usados pelos proprietários como escritório (ideal para quem busca um espaço para o home office) e espaço de brinquedos, entre outras soluções. Enfim, assegurou, versatilidade, qualidade e comodidade prontas para mudar vidas.

Sala de ginástica do empreendimento de Balneário Carapebus. Crédito: Divulgação/Morar

Serviço

Morar Construtora e Incorporadora

Telefones: (27) 3314-1500 e ( 27) 4042-0651

Empreendimentos

Localização: Rua Ilma Fernandes, Área E, 535, Jardim Limoeiro, Serra-ES.

Tipologias: 3 quartos (sendo 1 quarto de serviço); 2 quartos com suíte; 2 quartos; 2 quartos (sendo 1 quarto de serviço). E também opções com quintal privativo. Metragem:de 44,29m² a 53,48m².

Alguns atrativos: elevadores em todas as torres. Morar Bike (bicicletas para serem compartilhadas entre os condôminos). Lazer mobiliado e decorado, com piso de porcelanato no hall das torres, no solarium das piscinas e na área de vivência coberta. Área de lazer com mais de 1.000m². Vagas exclusivas para motos, bicicletas e carros de visitantes. Área planejada para uso dos funcionários do condomínio. Infraestrutura para instalação de rede Wi-Fi nas áreas comuns. Piscinas adulto e infantil protegidas e seguras, com gradil e bordas elevadas.

Localização: Rua da Tangerina, Balneário Carapebus, Serra-ES, a 2 km da Praia de Carapebus.

Tipologias: apartamentos de 2 quartos (com opções de 44,29m²  44,36m² e 44,60m², 44.66m²  45,66m²), de 2 quartos, sendo um sendo 1 quarto de serviço (44,60m²); 2 quartos com quintal privativo (com opções de 44,29m²  44,36m²  44,60m²  44.66m² e 45,66m²); 2 quartos, sendo 1 quarto de serviço com quintal privativo (44,60m²).