De heróis a fadinhas: pratas brasileiras em Tóquio inspiram skatistas capixabas

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Para a pequena Ana Clara Araújo, de 14 anos, ver o skate no maior evento esportivo do mundo é também a afirmação de que uma prática considerada marginalizada pode sim ocupar o Olimpo.

"Foi ótimo, uma coisa incrível. Porque além de ser uma inspiração, foi ótimo porque o skate brasileiro nunca foi muito valorizado, sempre foi marginalizado. Então foi incrível!", comemorou.

Medalhas em Tóquio inspiram nova geração do skate capixaba Crédito: Rodrigo Gavini

Para o Matheus Araújo, de 18 anos, a chegada do skate nas Olimpíadas até demorou. Ele contou que pratica o esporte há seis anos e, de acordo com ele, as pistas já se tornaram sua segunda casa. Por isso, ele fez questão de acompanhar as provas de Rayssa e Kelvin.

13 anos Com esta idade, Rayssa tornou-se a mais nova medalhista do Brasil

"Eu estava até trabalhando no momento, mas falei 'não vou perder por nada'. Coloquei o celular no cantinho e assisti. Só não gritei porque estava em ambiente de trabalho. Se não, gritava muito, jogava skate pro lado", exclamou.

E não foram apenas as novas gerações que foram tocadas pela conquista em Tóquio. Lauro Almeida Salles, presidente da Federação Capixaba de Skate, afirmou que a medalha foi uma luz no fim do túnel para a modalidade.

Considerado marginal, o skate passou por um caminho difícil até se concretizar como esporte reconhecido Crédito: Rodrigo Gavini

"Isso foi a luz no fim do túnel que a gente precisava. Os donos endoidaram, de tanto skate que vendeu só pra menina. Tem dono de loja em grupo de whatsapp dizendo 'cara, chegaram aqui dez meninas, compraram skate'", disse.