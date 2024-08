Adiante

Brasil atropela Angola e se classifica no handebol em Paris

Capixaba Ana Cláudia Bolzan teve boa atuação e ajudou a seleção a avançar na competição

A seleção feminina superou Angola e segue adiante no handebol feminino. (Alexandre Loureiro/COB)

Foi apenas na última rodada, mas o Brasil conquistou a classificação aos mata-matas do handebol feminino nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Neste sábado, 3 de agosto, Brasil e Angola fizeram um confronto direto pelo quarto lugar do Grupo B.

Quem ganhasse avançaria, com a vantagem do empate para as angolanas. As brasileiras, porém, cumpriram sua missão com autoridde: ganharam por 30 a 19, com grande primeiro tempo, impulsionado pela atuação magnífica da goleira Gabriela Moreschi.

Gabi Moreschi mais uma vez teve ótimos números. A goleira fez 17 defesas em 36 tentativas de Angola, com 47% de eficiência. Seu aproveitamento era de 75% em grande parte do primeiro tempo, em que o Brasil venceu por 14-6. Já no ataque, Gabriela Bitolo foi a artilheira com sete gols, seguida pelos seis gols de Samara Vieira.

Bruna de Paula acelerou o ataque, enquanto Jhennifer trabalhou muito bem na defesa. Em Angola, destaque aos quatro gols de Stelvia Pascoal.

O Brasil encerra a fase de grupos com quatro pontos e duas vitórias, na quarta colocação do Grupo B. França, Países Baixos e Hungria foram as outras classificadas na chave. As brasileiras estrearam com vitória sobre a Espanha (29-18). Perderam depois para Hungria (24-25), França (26-20) e Países Baixos (31-24).

Nas quartas de final, o Brasil enfrentará a primeira colocada do Grupo A. A partida acontecerá na próxima terça-feira, 6 de agosto. As brasileiras tentam superar sua melhor campanha na história do handebol feminino nos Jogos Olímpicos. O time parou quatro vezes nas quartas de final -- em Sydney 2000, Atenas 2004, Londres 2012 e Rio 2016.

Já Angola se despede com uma boa campanha, apesar da eliminação. A equipe venceu a Espanha (26-21) e empatou com a Hungria (31-31), além de dar trabalho a Países Baixos (31-34). As angolanas disputaram todas as edições do torneio olímpico de handebol feminino desde Atlanta 1996, passando aos mata-matas na Rio 2016.

