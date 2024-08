Ao vivo em Paris: acompanhe a live diretamente da sede das Olimpíadas

O jornalista Filipe Souza e o fotojornalista Vitor Jubini estão na capital francesa, contam sobre a semana em Paris e as medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos

Enfim saiu o primeiro ouro! Beatriz Souza levou o Brasil ao lugar mais alto do pódio e tiramos o zero do marcador no quadro de medalhas. A partir das 18h15, nossos enviados a Paris, Filipe Souza e Vitor Jubini, trazem os detalhes desta conquista história e ainda vão falar sobre o que de melhor acontece na Cidade Luz. Fique ligado.