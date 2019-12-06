O que a crise da Assembleia tem a ver com a eleição em Vitória?

Da esq. para a dir.: Neucimar Fraga (PSD), Erick Musso (Republicanos), Gilberto Kassab (PSD), Amaro Neto (Republicanos), Enivaldo dos Anjos (PSD) e Fonseca Júnior (PSD). Foto tirada no Palácio Anchieta (governo Paulo Hartung), em fevereiro de 2018 Crédito: Divulgação/Neucimar Fraga

Por sinal, o Republicanos (ex-PRB, partido com forte ascendência da Igreja Universal do Reino de Deus) é a sigla onde se assenta esse novo grupo político formado no Espírito Santo, com Erick, Amaro, Roberto Carneiro, entre outros. No tabuleiro político-eleitoral, o PSD de Enivaldo, hoje, não faz parte do governo Casagrande e está bem mais próximo desse núcleo dos Republicanos.

Em certa altura do seu rompante na sessão de segunda-feira (2), Enivaldo deixou escapar uma informação muito importante: “O governador [Casagrande] recebeu o partido Republicanos com a proposta de caminharem juntos na próxima eleição, e o governador não pôde aceitar.” De fato, Casagrande teve uma reunião, há pouco mais de 15 dias, com Amaro, Erick e Roberto – na qual as duas partes firmaram um acordo referente à aprovação da PEC da Reeleição Antecipada de Erick e da reforma da Previdência de Casagrande na Assembleia.

Segundo a versão de Enivaldo, Casagrande “não pôde” aceitar esse acordo e marchar com o Republicanos em 2020 justamente por causa do pacto anterior feito pelo PSB com o Cidadania (leia-se Luciano Rezende) – uma aliança mantida pelas duas siglas no Espírito Santo desde 2012 e que tende a ser reeditada, estrategicamente, na disputa a prefeito de Vitória em 2020. “A parte política, principalmente essa do Cidadania, está corroendo a capacidade dele [Casagrande] de buscar mais aliados para dentro do governo”, concluiu Enivaldo.

Veja Também Renúncia da chapa de Erick: pressão do governo ficou insuportável

ARTICULADOR DE CASAGRANDE É DA COZINHA DE LUCIANO

Mais conexões podem ser feitas. Outro dos principais alvos da ira e da verve de Enivaldo foi o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz. Articulador político de Casagrande e ponte entre Enivaldo e o governador, Diniz é outro aliado forte de Luciano Rezende nos bastidores. De coração, o secretário é Cidadania (só saiu do partido ao se tornar secretário de Casagrande, por uma questão técnica). Antes disso, foi secretário da Fazenda de Luciano em Vitória.

“Secretários querem tutelar Casagrande e, se continuarem agindo assim, vão isolar o governador Renato, vão deixá-lo sozinho”, disparou Enivaldo, da tribuna.

Flávia Mignoni (Comunicação), também citada por Enivaldo; Valésia Perozini (chefe de gabinete). Os dois últimos são do PSB. O tiro de Enivaldo mirou, extensivamente, a outros secretários que compõem o núcleo duro do governo Casagrande e que ajudam-no a definir a estratégia política do governo:(Comunicação), também citada por Enivaldo; Tyago Hoffmann (Governo); e(chefe de gabinete). Os dois últimos são do PSB.

VANDINHO TAMBÉM DISPARA EM LUCIANO

Não pode ter sido só coincidência o fato de que, na mesma sessão, o deputado Vandinho Leite (PSDB) elegeu Gandini como novo adversário preferencial em plenário. Chamando-o de “parlamentar amigo da EDP”, o presidente estadual do PSDB mostrou no telão um pedido de informações feito por ele ao governo e outro, com igual teor, feito pelo deputado do Cidadania. Só o de Gandini, frisou ele, foi respondido a contento.

Fazendo pontaria em Gandini, Vandinho também buscou acertar em Luciano. Pré-candidato a prefeito da Serra, o presidente regional do PSDB quer que o partido lance candidato próprio na Capital. Hoje sem partido, o deputado Lorenzo Pazolini tem convite de filiação e as portas do PSDB escancaradas por Vandinho . Além disso, o deputado da Serra é muito bem relacionado com Erick e está na oposição (não assumida) ao governo Casagrande. Não será nenhuma surpresa eventual composição do PSDB com o Republicanos, em apoio a Amaro, em Vitória.

Na saída do plenário após a sessão de segunda-feira, Vandinho respondeu à coluna se pretende polarizar com Gandini em plenário nos próximos tempos. O tucano deixou claro: o foco dele é Luciano. "Eu não tenho interesse nenhum de polarizar com o deputado Gandini, até porque a minha discussão foi com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Até porque o Gandini fala o que o Luciano fala."

"O que acho é que o prefeito de Vitória tem que cuidar de Vitória. E não faz sentido nenhum ele não querer uma Assembleia independente porque só pensa em fazer o sucessor dele em Vitória. Ele só pensa em eleição. Como é que ele, que tanto criticou oito anos de PT e oito anos de PSDB, que já estava muito, agora quer doze anos de Cidadania? Isso, na minha opinião, não faz sentido." Vandinho Leite (PSDB) - Deputado estadual

PAZOLINI DE BOAS COM ENIVALDO?

Neste novo contexto, até o abraço de Pazolini em Enivaldo, também na última segunda-feira, diante dos olhos de todos e das câmeras, pode acender o alerta no Palácio Anchieta.

CASAGRANDE AO LADO DE LUCIANO

Tampouco parece ter sido mera casualidade que, instantes após o pronunciamento de Enivaldo na segunda-feira, Casagrande tenha ido ao Tribunal de Contas do Estado, para a posse do novo presidente, Rodrigo Chamoun , e se sentado ao lado de Luciano Rezende antes da cerimônia. Marcaram posição, lado a lado, minutos depois da saraivada da oposição na Assembleia, logo ali, na esquina.

De costas, Luciano Rezende conversa com Renato Casagrande durante posse de Rodrigo Chamoun como presidente do TCES Crédito: Natalia Devens

O RECADO NA CARTA DE ERICK MUSSO

Enfim, não foi só a eleição da Mesa Diretora que foi antecipada na Assembleia. A eleição de Vitória também chegou de vez ao plenário.