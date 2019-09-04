Luciano Rezende apoia Gandini para prefeitura, mas não se afasta do PSB

Luciano, que não poderá disputar o pleito no ano que vem por já ter sido eleito prefeito duas vezes consecutivas, pontua ter uma relação de "profunda parceria" com o governador(PSB), o que faz com que PPS e PSB tenham "um movimento conjunto". Em entrevista para o, o prefeito afirmou que ainda é cedo para o pleito e os candidatos ainda não estão definidos.