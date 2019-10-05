Fabrício Gandini avisa: "Terei o meu protagonismo em Vitória"

Após anos de negociações, a Prefeitura de Vitória enfim começa a receber os recursos de duas linhas de financiamento para investimentos na cidade: R$ 189 milhões do Finisa e US$ 100 milhões (pouco mais de R$ 400 milhões, na cotação de hoje) do BID. Com o último órgão, sediado em Washington, o contrato de empréstimo foi assinado há cerca de um mês. O BID escolheu cinco cidades brasileiras. Com ajuda da Caixa Econômica Federal, traçou um diagnóstico dos principais desafios de cada uma delas (o Cidades Sustentáveis) e se propôs financiar projetos estruturantes para resolvê-los. Em Vitória, o principal desafio identificado foi a urbanização da orla noroeste da ilha, no trecho que vai do início da Grande São Pedro até o bairro Maria Ortiz. Após as intervenções, todo esse trecho da orla será reconfigurado e revitalizado, incrementando o potencial turístico da região e elevando a qualidade de vida das comunidades."Isso qualifica e potencializa a região, até do ponto de vista turístico", avalia Gandini. "Esses US$ 100 milhões se referem à primeira etapa do financiamento com o BID, que já está contratada. Os projetos executivos dessa primeira etapa já estão todos prontos e serão executados ao longo dos próximos cinco anos. Assim, Vitória tem esse investimento do BID garantido até 2024", completa o ex-secretário de Gestão e Planejamento de Vitória, cargo ocupado por Gandini de 2017 a 2018.