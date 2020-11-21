Xi Jinping pede menos barreiras comerciais e cooperação para retomada

Presidente chinês, Xi Jinping, fala em frente uma placa com um coração e o slogan Corrida contra o tempo, combate ao vírus Crédito: Liu Bin/Xinhua via AP

Xi Jinping, exortou os países que compõe o G20 (grupo das maiores economias mundiais) a reduzir tarifas e barreiras no comércio internacional para retomada da economia global, durante a pandemia de O presidente da China , exortou os países que compõe o(grupo das maiores economias mundiais) a reduzir tarifas e barreiras no comércio internacional para retomada da economia global, durante a pandemia de covid-19 , e exortou as nações a controlarem a doença "dentro de casa".

Em discurso na cúpula virtual do G20, neste sábado (21), o líder chinês disse que é importante fortalecer o intercâmbio entre as nações, mas antes é preciso que cada país se esforce para combater seus índices de contágio.

"Devemos primeiro colocar a doença sob controle em casa e, com base nisso, fortalecer os intercâmbios e a cooperação para ajudar os países necessitados", de acordo com publicação da agência estatal Xinhua.

Xi Jinping disse que o G20 deve acelerar as ações de combate ao vírus e apoiar a Organização Mundial de Saúde (OMS) na mobilização e consolidação de recursos para combater a covid-19, além da distribuição vacinas "de forma justa e eficiente".

O líder chinês voltou a falar em redução de barreiras comerciais, principalmente em produtos médicos. "Precisamos reduzir tarifas e barreiras, além de explorar a liberalização do comércio de suprimentos médicos essenciais. Precisamos harmonizar ainda mais as políticas e padrões, e estabelecer vias rápidas para facilitar o fluxo desses materiais", disse Xi.

covid-19, reforçando que esse é o momento para aproveitar "o importante papel da economia digital" na pandemia. O líder asiático também apresentou, durante a cúpula do G20, um conjunto de propostas para estabilizar e restaurar o crescimento econômico , ao mesmo tempo em que se mantenha um combate contínuo à, reforçando que esse é o momento para aproveitar "o importante papel da economia digital" na pandemia.

"Poderíamos promover um ambiente favorável para o desenvolvimento da economia digital, melhorar a cooperação em segurança de dados, fortalecer a infraestrutura digital e nivelar o campo de atuação para empresas de alta tecnologia de todos os países", disse Xi.