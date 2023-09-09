Turistas e habitantes do Marrocos doam sangue a vítimas de terremoto

Destruição após terremoto na aldeia de Moulay Brahim, no Marrocos Crédito: Mosaab Elshamy/AP/Estadão Conteúdo

Embora a alta temporada turística tenha terminado, muitos estrangeiros ainda estão na cidade, atraídos pelas suas joias arquitetônicas, e se juntaram à fila de doação. "Precisamos de cada gota de sangue", disse Mahmoud Abghach, coordenador do centro. "Estamos felizes em ver turistas estrangeiros se unindo para doar sangue após este doloroso acontecimento."

De acordo com as autoridades, as mortes se concentram nas províncias e municípios de Al Hauz, Marrakech, Uarzazat, Azilal, Chichaoua e Tarudant. Na cidade antiga de Marrakech, um Patrimônio Mundial da Unesco densamente povoado, casas desabaram e muros apresentavam rachaduras e trechos destruídos.

Lahsen Mhanni, chefe do serviço de monitoração sísmica no Marrocos, disse que o terremoto resultou em dezenas de tremores secundários e que não há perigo de tsunami.

O Marrocos foi um protetorado francês e espanhol desde 1912 até à sua independência em 1956 e os líderes de ambos os países prestaram solidariedade. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a França está pronta para oferecer ajuda. "Estamos todos devastados após o terrível terremoto em Marrocos", escreveu Macron no X, antigo Twitter.

O líder da Espanha, Pedro Sanchez, ofereceu a sua "solidariedade e apoio ao povo de Marrocos", numa publicação no X. "A Espanha está ao lado das vítimas desta tragédia e das suas famílias."

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou simpatia com as vítimas e afirmou que os EUA estão prontos para fornecer qualquer assistência necessária. "Estou profundamente entristecido pela perda de vidas e pela devastação causada pelo terremoto em Marrocos", disse ele num comunicado. "Nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles afetados por esta terrível dificuldade."

Presidente da Rússia, Vladimir Putin também expressou solidariedade. "Por favor, transmita palavras de simpatia e apoio às famílias e amigos das vítimas, bem como votos de uma rápida recuperação a todos aqueles que sofreram como resultado deste desastre natural", disse ele, em mensagem endereçada ao rei Mohammed 6°.

O líder ucraniano, Volodimir Zelenski, enviou condolências ao rei e a todos os marroquinos e desejou uma rápida recuperação a todas as vítimas.