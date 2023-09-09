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BBC Brasil

Terremoto no Marrocos deixa mais de 290 mortos

Terremoto de magnitude 6,8 atingiu o centro do Marrocos na noite dessa sexta-feira (08/09).
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

09 set 2023 às 08:58

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 08:58

Imagem BBC Brasil
Terremoto ocorreu na noite de sexta-feira (08/09) Crédito: Al Oula TV/Handout via REUTERS
Um forte terremoto de magnitude 6,8 atingiu o centro do Marrocos, matando pelo menos 296 pessoas, segundo informou o Ministério do Interior do país.
O epicentro foi nas montanhas do Alto Atlas, a 71 km da cidade de Marrakech, e a uma profundidade de 18,5 km, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.
O terremoto ocorreu às 23h11 de sexta-feira (08/09) no horário local (19h11 em Brasília). Um tremor subsequente aconteceu 19 minutos depois.
De acordo com o ministério, houve mortes em Marrakech e em várias cidades ao sul.
“Segundo um boletim provisório, o terramoto matou 296 pessoas nas províncias e municípios de al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant”, diz um comunicado do governo, acrescentando que 153 pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas.
Vídeos não verificados no X (antigo Twitter) mostram edifícios danificados e ruas cheias de escombros.
O número de vítimas registradas ainda pode crescer significativamente — em parte porque vilarejos simples em aldeias nas montanhas perto do epicentro podem ter sido atingidos, mas ainda não se sabe a dimensão do impacto nesses locais.
Alguns edifícios da cidade velha de Marrakech ruíram, segundo relatou um morador à agência de notícias Reuters. Vários vídeos no X mostram edifícios desabando, mas a BBC não identificou a localização deles.
Há relatos de que moradores sobreviventes decidiram permanecer fora de casa, com medo que tremores secundários ocorram.

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