Terremoto no Marrocos deixa mais de 290 mortos

Terremoto ocorreu na noite de sexta-feira (08/09) Crédito: Al Oula TV/Handout via REUTERS

Um forte terremoto de magnitude 6,8 atingiu o centro do Marrocos, matando pelo menos 296 pessoas, segundo informou o Ministério do Interior do país.

O epicentro foi nas montanhas do Alto Atlas, a 71 km da cidade de Marrakech, e a uma profundidade de 18,5 km, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

O terremoto ocorreu às 23h11 de sexta-feira (08/09) no horário local (19h11 em Brasília). Um tremor subsequente aconteceu 19 minutos depois.

De acordo com o ministério, houve mortes em Marrakech e em várias cidades ao sul.

“Segundo um boletim provisório, o terramoto matou 296 pessoas nas províncias e municípios de al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant”, diz um comunicado do governo, acrescentando que 153 pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas.

Vídeos não verificados no X (antigo Twitter) mostram edifícios danificados e ruas cheias de escombros.

O número de vítimas registradas ainda pode crescer significativamente — em parte porque vilarejos simples em aldeias nas montanhas perto do epicentro podem ter sido atingidos, mas ainda não se sabe a dimensão do impacto nesses locais.

Alguns edifícios da cidade velha de Marrakech ruíram, segundo relatou um morador à agência de notícias Reuters. Vários vídeos no X mostram edifícios desabando, mas a BBC não identificou a localização deles.