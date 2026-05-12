Jovem é assassinado na porta de casa após briga por dívida em Cachoeiro

Um jovem de 23 anos foi morto a facadas no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo na noite de segunda-feira (11). Segundo informações repassadas por populares à Polícia Militar (PM), o crime teria sido motivado por uma dívida financeira que o suspeito, de 17 anos, tinha com a vítima, identificada como Kauã Silva Oliveira.

De acordo com a PM, Kauã estava em casa quando o adolescente o chamou para conversar do lado de fora da residência. Durante a discussão, o suspeito teria sacado uma faca que estava escondida na roupa e atingido a vítima com um golpe no peito.





Após o crime, o adolescente fugiu em direção ao bairro Marbrasa, onde, segundo testemunhas, mora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o jovem morreu no local. Ainda segundo a Polícia Militar, foram realizadas buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.





O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.