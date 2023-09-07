Governo federal reconhece estado de calamidade de 79 cidades no RS

A cidade de Roca Sales é uma das mais atingidas pela enxurrada que atingiu o Rio Grande do Sul e convive com um cenário de devastação Crédito: Mauricio Tonetto/ Palácio Piratini

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu nesta quinta-feira (7) estado de calamidade pública de 79 cidades do Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, a medida visa agilizar o atendimento da Defesa Civil Nacional e dos órgãos competentes à população do Rio Grande do Sul afetada pela passagem de um ciclone extratropical nesta semana.

Segundo a Defesa Civil estadual, 79 municípios foram atingidos, com mais de 1,6 mil pessoas desabrigadas, 3 mil desalojadas e mais de 52 mil afetadas de alguma forma. O número de mortos já chega a 39.

Com o estado de calamidade, os municípios poderão solicitar recursos para o atendimento de primeira hora à população afetada. Eles também poderão apresentar planos de trabalho para reconstrução das áreas atingidas. Os recursos servem para socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada, como estradas.

O ministério informou que a solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) Com base nas informações enviadas, a Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.

De acordo com a pasta, equipes da Defesa Civil Nacional estão no Rio Grande do Sul desde segunda-feira (4), dando apoio às prefeituras das cidades atingidas na elaboração dos pedidos de reconhecimento de situação de emergência e de repasse de recursos para assistência humanitária e restabelecimento dos serviços essenciais.

As cidades que tiveram o estado de calamidade reconhecido são:

Água Santa;

André da Rocha;

Arroio do Meio;

Bento Gonçalves;

Boa Vista das Missões;

Boa Vista do Buricá;

Bom Jesus;

Bom Retiro do Sul;

Cachoeira do Sul;

Cachoeirinha;

Camargo;

Campestre da Serra;

Candelária;

Carlos Barbosa;

Casca;

Caxias do Sul;

Chapada;

Charqueadas;

Ciríaco;

Colinas;

Coqueiros do Sul;

Cotiporã;

Coxilha;

Cruz Alta;

Cruzeiro do Sul;

David Canabarro;

Encantado;

Erechim;

Espumoso;

Estação;

Estrela;

Eugênio de Castro;

Farroupilha;

Getúlio Vargas;

Ibiraiaras;

Imigrantes;

Ipê;

Itapuca;

Jacuizinho;

Jaguarí;

Lagoão;

Lajeado;

Lajeado do Bugre;

Mato Castelhano;

Marau,

Montauri;

Montenegro;

Muçum;

Muliterno;

Nova Araçá;

Nova Bassano;

Nova Roma do Sul;

Novo Hamburgo;

Palmeiras das Missões;

Panambi;

Paraí;

Passo Fundo;

Protásio Alves;

Roca Sales;

Sagrada Família;

Santa Maria;

Santa Tereza;

Santo Ângelo;

Santo Antônio do Palma;

Santo Cristo;

Santo Expedito do Sul;

São Domingos do Sul;

São Jerônimo;

São Jorge;

São Nicolau;

São Sebastião do Caí;

Sapiranga;

Sarandi;

Sede Nova;

Serafina Corrêa;

Sertão;

Taquari;

Vacaria;

Vanini.