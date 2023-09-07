Governo federal reconhece estado de calamidade de 79 cidades no RS

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu nesta quinta-feira (7) estado de calamidade pública de 79 cidades do Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, a medida visa agilizar o atendimento da Defesa Civil Nacional e dos órgãos competentes à população do Rio Grande do Sul afetada pela passagem de um ciclone extratropical nesta semana.
Segundo a Defesa Civil estadual, 79 municípios foram atingidos, com mais de 1,6 mil pessoas desabrigadas, 3 mil desalojadas e mais de 52 mil afetadas de alguma forma. O número de mortos já chega a 39.
Com o estado de calamidade, os municípios poderão solicitar recursos para o atendimento de primeira hora à população afetada. Eles também poderão apresentar planos de trabalho para reconstrução das áreas atingidas. Os recursos servem para socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada, como estradas.
O ministério informou que a solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) Com base nas informações enviadas, a Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.
De acordo com a pasta, equipes da Defesa Civil Nacional estão no Rio Grande do Sul desde segunda-feira (4), dando apoio às prefeituras das cidades atingidas na elaboração dos pedidos de reconhecimento de situação de emergência e de repasse de recursos para assistência humanitária e restabelecimento dos serviços essenciais.
As cidades que tiveram o estado de calamidade reconhecido são:
- Água Santa;
- André da Rocha;
- Arroio do Meio;
- Bento Gonçalves;
- Boa Vista das Missões;
- Boa Vista do Buricá;
- Bom Jesus;
- Bom Retiro do Sul;
- Cachoeira do Sul;
- Cachoeirinha;
- Camargo;
- Campestre da Serra;
- Candelária;
- Carlos Barbosa;
- Casca;
- Caxias do Sul;
- Chapada;
- Charqueadas;
- Ciríaco;
- Colinas;
- Coqueiros do Sul;
- Cotiporã;
- Coxilha;
- Cruz Alta;
- Cruzeiro do Sul;
- David Canabarro;
- Encantado;
- Erechim;
- Espumoso;
- Estação;
- Estrela;
- Eugênio de Castro;
- Farroupilha;
- Getúlio Vargas;
- Ibiraiaras;
- Imigrantes;
- Ipê;
- Itapuca;
- Jacuizinho;
- Jaguarí;
- Lagoão;
- Lajeado;
- Lajeado do Bugre;
- Mato Castelhano;
- Marau,
- Montauri;
- Montenegro;
- Muçum;
- Muliterno;
- Nova Araçá;
- Nova Bassano;
- Nova Roma do Sul;
- Novo Hamburgo;
- Palmeiras das Missões;
- Panambi;
- Paraí;
- Passo Fundo;
- Protásio Alves;
- Roca Sales;
- Sagrada Família;
- Santa Maria;
- Santa Tereza;
- Santo Ângelo;
- Santo Antônio do Palma;
- Santo Cristo;
- Santo Expedito do Sul;
- São Domingos do Sul;
- São Jerônimo;
- São Jorge;
- São Nicolau;
- São Sebastião do Caí;
- Sapiranga;
- Sarandi;
- Sede Nova;
- Serafina Corrêa;
- Sertão;
- Taquari;
- Vacaria;
- Vanini.