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Fortes chuvas

Governo federal reconhece estado de calamidade de 79 cidades no RS

Medida agiliza o atendimento à população do Rio Grande do Sul afetada pela passagem de um ciclone extratropical nesta semana
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 set 2023 às 16:12

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 16:12

A cidade de Roca Sales é uma das mais atingidas pela enxurrada que atingiu o Rio Grande do Sul e convive com um cenário de devastação
A cidade de Roca Sales é uma das mais atingidas pela enxurrada que atingiu o Rio Grande do Sul e convive com um cenário de devastação Crédito: Mauricio Tonetto/ Palácio Piratini
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu nesta quinta-feira (7) estado de calamidade pública de 79 cidades do Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, a medida visa agilizar o atendimento da Defesa Civil Nacional e dos órgãos competentes à população do Rio Grande do Sul afetada pela passagem de um ciclone extratropical nesta semana.
Segundo a Defesa Civil estadual, 79 municípios foram atingidos, com mais de 1,6 mil pessoas desabrigadas, 3 mil desalojadas e mais de 52 mil afetadas de alguma forma. O número de mortos já chega a 39.
Com o estado de calamidade, os municípios poderão solicitar recursos para o atendimento de primeira hora à população afetada. Eles também poderão apresentar planos de trabalho para reconstrução das áreas atingidas. Os recursos servem para socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada, como estradas.
O ministério informou que a solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) Com base nas informações enviadas, a Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.
De acordo com a pasta, equipes da Defesa Civil Nacional estão no Rio Grande do Sul desde segunda-feira (4), dando apoio às prefeituras das cidades atingidas na elaboração dos pedidos de reconhecimento de situação de emergência e de repasse de recursos para assistência humanitária e restabelecimento dos serviços essenciais.
As cidades que tiveram o estado de calamidade reconhecido são:
  • Água Santa; 
  • André da Rocha; 
  • Arroio do Meio; 
  • Bento Gonçalves; 
  • Boa Vista das Missões; 
  • Boa Vista do Buricá; 
  • Bom Jesus; 
  • Bom Retiro do Sul; 
  • Cachoeira do Sul; 
  • Cachoeirinha; 
  • Camargo; 
  • Campestre da Serra; 
  • Candelária; 
  • Carlos Barbosa; 
  • Casca; 
  • Caxias do Sul; 
  • Chapada; 
  • Charqueadas; 
  • Ciríaco; 
  • Colinas; 
  • Coqueiros do Sul; 
  • Cotiporã; 
  • Coxilha; 
  • Cruz Alta; 
  • Cruzeiro do Sul; 
  • David Canabarro; 
  • Encantado; 
  • Erechim; 
  • Espumoso; 
  • Estação; 
  • Estrela; 
  • Eugênio de Castro; 
  • Farroupilha; 
  • Getúlio Vargas; 
  • Ibiraiaras; 
  • Imigrantes; 
  • Ipê; 
  • Itapuca; 
  • Jacuizinho; 
  • Jaguarí; 
  • Lagoão; 
  • Lajeado; 
  • Lajeado do Bugre; 
  • Mato Castelhano; 
  • Marau, 
  • Montauri; 
  • Montenegro; 
  • Muçum; 
  • Muliterno; 
  • Nova Araçá; 
  • Nova Bassano; 
  • Nova Roma do Sul; 
  • Novo Hamburgo; 
  • Palmeiras das Missões; 
  • Panambi; 
  • Paraí; 
  • Passo Fundo; 
  • Protásio Alves; 
  • Roca Sales; 
  • Sagrada Família; 
  • Santa Maria; 
  • Santa Tereza; 
  • Santo Ângelo; 
  • Santo Antônio do Palma; 
  • Santo Cristo; 
  • Santo Expedito do Sul; 
  • São Domingos do Sul; 
  • São Jerônimo; 
  • São Jorge; 
  • São Nicolau; 
  • São Sebastião do Caí; 
  • Sapiranga; 
  • Sarandi; 
  • Sede Nova; 
  • Serafina Corrêa; 
  • Sertão; 
  • Taquari; 
  • Vacaria; 
  • Vanini.

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