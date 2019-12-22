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Aprovado na Câmara

Trump volta a criticar demora de envio de artigos do impeachment ao Senado

O líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, e o líder democrata, Chuck Schumer, permanecem em um impasse sobre se haverá novas testemunhas e depoimentos no julgamento.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 22:29

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 22:29

Hoje, Trump também elogiou os republicanos da Câmara, que votaram a seu favor. "Temos que dizer que foi uma votação bipartidária" Crédito: Jim Bourg
O presidente americano, Donald Trump, voltou a criticar neste sábado a demora da presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, em enviar os artigos de impeachment aprovados na Casa ao Senado. "É tão injusto", afirmou Trump.
"Eles estão violando a Constituição", disse o presidente, durante um conferência de estudantes conservadores organizada pela organização sem fins lucrativos Turning Point EUA. Trump falou no primeiro dia de suas mais de duas semanas de férias em seu clube particular, em Palm Beach.
Pelosi se recusou, até agora, a enviar os artigos de impeachment ao Senado, que é controlado por republicanos e onde há a expectativa de que o processo contra Trump não avance, ao contrário da Câmara, que tem maioria democrata. O processo no Senado americano está previsto para começar em janeiro.
Para enviar os artigos do impeachment, que acusam Trump de abuso de poder e obstrução do trabalho legislativo, Pelosi quer mais detalhes sobre como o Senado vai dar continuidade ao processo. O líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, e o líder democrata, Chuck Schumer, permanecem em um impasse sobre se haverá novas testemunhas e depoimentos no julgamento.
Hoje, Trump também elogiou os republicanos da Câmara, que votaram a seu favor. "Temos que dizer que foi uma votação bipartidária", disse. Enquanto falava a milhares de apoiadores, muitos com acessórios em alusão à sua campanha, Trump encorajou os jovens a irem contra a "esquerda radical". "Cada um de vocês está na linha de frente da defesa de nosso modo de vida", afirmou. Fonte: Associated Press.

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