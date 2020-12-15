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Casa Branca

Trump será vacinado depois, profissionais da saúde são prioridade nos EUA

A porta-voz do norte-americano também ressaltou os esforços do presidente para que uma vacina estivesse pronta 'em tempo recorde'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 17:23

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:23

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira
Em outubro, Trump havia sido diagnosticado com a Covid-19 e passou por tratamento que incluiu anti-histamínicos e terapias imunológicas. Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
A porta-voz do governo norte-americano Kayleigh McEnany afirmou nesta terça-feira (15) , que o presidente Donald Trump recebeu indicação da equipe médica para que recebesse a imunização contra o novo coronavírus, porém isso só deverá acontecer depois que profissionais da saúde e pessoas do grupo de risco já tenham sido vacinados.
Em outubro, Trump havia sido diagnosticado com a Covid-19 e passou por tratamento que incluiu anti-histamínicos e terapias imunológicas. De acordo com a porta-voz, efeitos da terapia ainda estariam presentes no organismo de Trump bem como os anticorpos específicos e que, por isso, o presidente não teria urgência em receber a imunização.
McEnany, entretanto, afirmou que membros do governo receberão a vacina como forma de demonstrar sua eficácia e segurança. Na segunda-feira (14)  os Estados Unidos iniciaram campanha de vacinação emergencial da população com imunizante desenvolvido pelos laboratórios Pfizer BioNTech.

COLÉGIO ELEITORAL 

A porta-voz McEnany também ressaltou os esforços do presidente para que uma vacina estivesse pronta "em tempo recorde", segundo afirmou, e evitou comentar os resultados das eleições presidenciais. Ontem, os colégios eleitorais dos 50 Estados americanos se reuniram e deram vitória para a campanha do candidato democrata Joe Biden.
Segundo McEnany, comentários sobre as eleições serão feitos pelo próprio presidente, derrotado na sua candidatura à reeleição, uma vez que "o resultado está sob litígio".

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