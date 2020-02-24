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Presidente dos EUA

Trump é recebido em estádio por mais de 100 mil pessoas na Índia

Em seu maior evento já realizado no exterior, ele prometeu um 'acordo comercial incrível' e 'o equipamento militar mais temido do planeta' ao país asiático

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 19:24
Trump é recebido em estádio por mais de 100 mil pessoas na Índia Crédito: Instagram
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi saudado por mais de 100 mil indianos no maior estádio de críquete do mundo nesta segunda-feira (24), em visita à Índia. Em seu maior evento já realizado no exterior, ele prometeu um "acordo comercial incrível" e "o equipamento militar mais temido do planeta" ao país asiático.
Indianos usaram máscaras de papel-cartão de Trump e chapéus com a frase "Namastê Trump" para recebê-lo no novo estádio, que fica perto de Ahmedabad. A região, no oeste do país, é o berço político do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.
"Você prestou uma grande honra ao nosso país. Nós vamos lembrar de você para sempre. De hoje em diante, a Índia terá sempre um lugar especial em nossos corações", disse Trump.
"A relação entre Índia e Estados Unidos não é apenas a de mais um sócio. É uma relação muito mais profunda e maior", respondeu Modi ao americano.
Trump disse que os dois países assinarão acordos na terça (25). A Índia irá adquirir 24 helicópteros militares, em um gasto que ficará em torno de US$ 2,6 bilhões e deve definir os EUA como seu parceiro prioritário de defesa. Desde a Guerra Fria, a Índia obtinha equipamentos russos.
As arquibancadas do estádio Sardar Patel estavam lotadas quando os dois líderes chegaram ao local. As filas para entrar começaram durante a madrugada. Mas o forte calor durante a tarde provocou o abandono de quase metade dos espectadores antes do fim do discurso de Trump. O presidente ficou atrás de paredes de vidro blindado.
O comício "Namaste Trump" no estádio de críquete foi a resposta de Modi a um evento similar organizado em setembro em Houston, nos Estados Unidos, com o lema "Howdy Modi".
Trump iniciou a visita em Gujarat, no oeste da Índia, rico estado natal de Modi, que ele governou por muitos anos.
O presidente americano visitou o ashram, um local de meditação, de Gandhi e percorreu de limusine diversos pontos da cidade de Ahmedabad, decorados com imensas faixas de boas-vindas. Muitos indianos acenaram para o presidente americano durante o trajeto.
Em seguida, Trump seguiu de avião para Agra, onde visitou o Taj Mahal com sua esposa Melania, antes de viajar para Nova Déli, onde ocorrerão reuniões e a assinatura de acordos.
Analistas não aguardam grandes anúncios durante a visita. Os dois países estão em uma guerra comercial desde o ano passado e no momento não se espera um novo acordo comercial.
Washington critica o tradicional protecionismo comercial indiano e considera que as empresas americanas não têm acesso suficiente ao mercado do país asiático.
Um dos poucos países onde Trump tem aprovação de mais de 50%, a Índia tem reforçado sua relação com os EUA nos últimos anos.
Modi, um nacionalista que foi reeleito em 2019 e levou o país para a direita, implantou políticas apontadas como autoritárias e preconceituosas contra etnias. Ele realizou o evento para Trump como forma de mostrar que é um líder global. Já funcionários dos EUA descreveram a visita do líder americano como uma forma de tentar conter a influência da China no país.
Para os dois líderes é uma distração bem-vinda. Trump quer mudar de assunto depois do julgamento de impeachment, e Modi enfrenta protestos sobre uma nova lei de cidadania contrária aos muçulmanos que exacerbou as tensões entre a maioria hindu e a minoria muçulmana da Índia.

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