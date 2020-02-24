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423 km de Berlim

Ataque com carro deixa 30 feridos em desfile de Carnaval na Alemanha

A polícia local não confirmou a motivação do ocorrido. Ainda segundo as autoridades policiais, o suspeito foi detido após o episódio, que aconteceu por volta das 14h30 locais (10h30 no horário de Brasília), e será interrogado

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 15:40
Ataque com carro deixa 30 feridos em desfile de Carnaval na Alemanha Crédito: Twitter
Um motorista deixou ao menos 30 feridos ao avançar intencionalmente com um carro contra um desfile de Carnaval na cidade de Volksmasen, no oeste da Alemanha, com público estimado em 1.500 pessoas, nesta segunda-feira (24).
A polícia local afirmou se tratar de um ataque, mas não confirmou a motivação do ocorrido. Ainda segundo as autoridades policiais, o suspeito foi detido após o episódio, que aconteceu por volta das 14h30 locais (10h30 no horário de Brasília), e será interrogado.
A imprensa alemã afirma que, entre os feridos, há crianças e algumas pessoas em estado grave.
O Carnaval é bastante popular na região onde ocorreu o ataque, com milhares de pessoas participando de desfiles na rua com carros alegóricos. Volksmarsen, que também abriga as festividades, é uma cidade de cerca de 6 mil habitantes, a 423 km de Berlim.
O caso ocorreu uma semana após um ataque a tiros deixar nove mortos em dois bares de imigrantes também na Alemanha, na cidade de Hanau. Segundo investigações das autoridades alemãs, o ocorrido anterior teve motivações racistas e de extrema direita.

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