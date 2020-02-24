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Surto da doença

China adia cúpula anual do Congresso por causa de coronavírus

O país asiático já relatou 2.592 mortes e 77.150 casos de infecções pelo vírus

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 09:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 09:19
A maioria dos casos é registrado na província de Hubei  Crédito: Pixabay
As autoridades chinesas anunciaram nesta segunda-feira que adiaram sua principal reunião de cúpula política do ano devido ao surto do coronavírus. O país asiático já relatou 2.592 mortes e 77.150 casos de infecções pelo vírus, a maioria na província de Hubei.
A cúpula anual do Congresso Nacional do Povo da China e de seu comitê permanente costumam acontecer todos os anos a partir do dia 5 de março, em Pequim, e durar mais de duas semanas.
A Xinhua, agência estatal de notícias do país, informou que um terço dos 3 mil delegados do congresso são funcionários de províncias ou municípios com relevantes papéis de liderança na linha de frente da batalha contra a epidemia.

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