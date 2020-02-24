Lula comunica à Justiça que viajará por França, Suíça e Alemanha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou à Justiça que estará fora do Brasil de 29 a 12 de março. O petista viajará à França, à Suíça e à Alemanha.
A viagem começa por Paris, capital francesa onde ele ficará até 5 de março para receber o título de cidadão honorário da cidade.
De 5 a 7 de março, ele estará em Genebra, na Suíça, para encontros com lideranças sociais e de trabalhadores no âmbito do Conselho Mundial de Igrejas.
De 7 a 11 de março, Lula ficará em Berlim, em solo alemão, para encontro com lideranças do movimento sindical mundial.
Como está solto por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal), que considerou ilegal a prisão depois de condenação em segunda instância, o ex-presidente não precisa de autorização judicial para viajar.
Seguindo uma praxe, no entanto, a defesa sempre comunica aos magistrados que ele se ausentara do país.
É a segunda viagem internacional de Lula desde que saiu da prisão. A primeira foi para encontrar o papa Francisco, no Vaticano.