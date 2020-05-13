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Coronavírus

Reino Unido poderá precisar de dois anos para recuperação econômica

De acordo com a ING Economics, a  economia britânica não deverá retornar a níveis anteriores ao da pandemia antes de 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 11:37

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 11:37

Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo
Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo Crédito: Funtap - stock.adobe.com
É improvável que a economia do Reino Unido se recupere plenamente do impacto do coronavírus antes de 2022, segundo avaliação da ING Economics. No primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico sofreu queda de 2% ante os três meses anteriores, a maior desde a crise financeira mundial de 2008.
"O segundo trimestre deverá ver um declínio no PIB de mais de 10%, e como a grande maioria das medidas de lockdown deverá continuar em vigor até junho, o risco é que o estrago seja ainda maior", comentou James Smith, economista da ING.
Para Smith, a economia britânica não deverá retornar a níveis anteriores ao da pandemia antes de 2022, uma vez que as medidas de distanciamento social "chegaram para ficar" até o surgimento de uma vacina.

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