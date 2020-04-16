Reino Unido estende quarentena obrigatória por mais três semanas

O país já está em quarentena desde o final de março Crédito: Freepik/Reprodução

O governo britânico anunciou nesta quinta-feira (16) que estenderá por mais três semanas o confinamento obrigatório em todo o país para tentar conter a disseminação do coronavírus.

"Relaxar qualquer das medidas atualmente aplicadas causaria um risco tanto para a saúde pública quanto para a economia", disse o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab.

O país já está em quarentena desde o final de março e os britânicos só podem sair de casa para comprar suprimentos básicos, fazer exercícios, trabalhar ou por questões médicas.