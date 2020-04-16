Reino Unido estende quarentena obrigatória por mais três semanas

O governo britânico anunciou nesta quinta-feira (16) que estenderá por mais três semanas o confinamento obrigatório em todo o país para tentar conter a disseminação do coronavírus.
"Relaxar qualquer das medidas atualmente aplicadas causaria um risco tanto para a saúde pública quanto para a economia", disse o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab.
Ele atualmente comanda o governo enquanto o primeiro-ministro, Boris Johnson, se recupera da Covid-19.
O país já está em quarentena desde o final de março e os britânicos só podem sair de casa para comprar suprimentos básicos, fazer exercícios, trabalhar ou por questões médicas.
Até esta quinta, o Reino Unido tinha 104.133 casos confirmados de coronavírus e 13.729 mortes.