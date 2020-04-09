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Covid-19

Boris Johnson deixa UTI, mas segue internado para tratar coronavírus

O primeiro-ministro do Reino Unido,estava internado desde a noite de segunda (6), no hospital Saint Thomas, em Londres, por complicações da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 15:55

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 15:55

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deixou nesta quinta (9) a terapia intensiva onde estava internado desde a noite de segunda (6), no hospital Saint Thomas, em Londres, por complicações da Covid-19 (doença provocada pelo novo coronavírus).
Segundo o comunicado do governo britânico, "ele está extremamente de bom humor".
Boris permanece no hospital, "onde receberá um monitoramento rigoroso", segundo a nota.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Diagnosticado no final de março, o premiê havia se autoisolado, mas os sintomas pioraram depois de uma semana, levando-o a se internar no hospital no último domingo (5).
Na segunda, com nova piora, foi internado na UTI para fazer tratamento com oxigênio. Não chegou a ser entubado.

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