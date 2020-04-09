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Coronavírus

Argentina estuda prorrogar quarentena e NY tem recorde de mortes

Em Nova York, nos Estados Unidos, o governador Andrew Cuomo disse nesta quinta, que o Estado está 'muito distante' de vencer a batalha contra o coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 15:36

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 15:36

A Guarda Nacional do Exército do Texas montou um hospital de campanha em resposta à nova crise da covid-19,- Foto: SMILEY N. POOL/The Dallas Morning News /ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
A Guarda Nacional do Exército do Texas montou um hospital de campanha em resposta à nova crise da covid-19 Crédito: SMILEY N. POOL
O presidente da Argentina, Alberto Fernández deve decidir nesta quinta-feira, 9, sobre a prorrogação das medidas de isolamento social que vem sendo adotadas no país desde o dia 20 de março. O presidente argentino já sinalizou pela prorrogação e disse que deve ampliar as restrições nos grandes centros urbanos.
A expectativa é que a quarentena seja renovada para durar até 27 de abril, mas já falou em flexibilização das medidas em algumas localidades. As informações são do jornal La Nación.
Segundo a Universidade Johns Hopkins, que compila dados sobre as infecções do novo coronavírus em todo o mundo, a Argentina confirmou 1.795 casos de covid-19 e 70 mortes pela doença.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa

Estados Unidos 

Em Nova York, nos Estados Unidos, o governador Andrew Cuomo disse nesta quinta, em coletiva de imprensa, que o Estado está "muito distante" de vencer a batalha contra o coronavírus, apesar dos números já mostrarem um achatamento na curva de novas contaminações. Ele reforçou a necessidade da manutenção das medidas de restrição. "Não subestime o vírus. Este é um erro que cometemos desde o primeiro dia."
Nesta quinta, de acordo com Cuomo, o Estado registrou seu recorde de mortes em um período de 24 horas: 799, o que elevou o total de vítimas fatais para 7.067.
O recorde de mortos em 24 horas vem sendo renovado em Nova York há três dias consecutivos.
Nos Estados Unidos, como um todo, de acordo com a Johns Hopkins, 432.596 mil pessoas já foram infectadas e 14,8 mil morreram por causa da covid-19.
Nesta quinta, completam-se 80 dias desde que o primeiro caso foi confirmado lá.

Itália 

A Itália continua sendo o país com mais vítimas fatais. De acordo com a Defesa Civil italiana, 18.279 já perderam a vida por causa da doença, com 610 mortes a mais do que o divulgado na quarta. Os infectados são 143.626 na Itália.

Espanha 

Na Espanha, mais 683 pessoas morreram de covid-19 da quarta para a quinta. No total, houve 15.238 óbitos no país e 152.446 contaminações, 5,7 mil a mais do que havia na quarta.

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