China promete mais ajuda a pequenas empresas

Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay

China prometeu nesta quinta-feira (16) que vai reforçar a ajuda a pequenas empresas que lutam para manter os negócios em meio aos impactos da pandemia do novo coronavírus

O governo chinês vai ampliar subsídios para empréstimos voltados a firmas de vários setores, como varejo, logística, hoteleiro e turístico, segundo comunicado conjunto do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) com os ministérios de Finanças e de Recursos Humanos.

Os juros sobre esses empréstimos serão 1,5 ponto porcentual menores do que as taxas de referência, sendo que a diferença dos custos será coberta pelo governo, detalha o comunicado.

O governo também vai elevar o limite dos empréstimos para pequenas empresas, de 150 mil yuans para 200 mil yuans (cerca de US$ 29 mil).