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Coronavírus

China promete mais ajuda a pequenas empresas

O governo chinês vai ampliar subsídios para empréstimos voltados a firmas de vários setores, como varejo, logística, hoteleiro e turístico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 08:16

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 08:16

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
China prometeu nesta quinta-feira (16) que vai reforçar a ajuda a pequenas empresas que lutam para manter os negócios em meio aos impactos da pandemia do novo coronavírus.
O governo chinês vai ampliar subsídios para empréstimos voltados a firmas de vários setores, como varejo, logística, hoteleiro e turístico, segundo comunicado conjunto do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) com os ministérios de Finanças e de Recursos Humanos.
Os juros sobre esses empréstimos serão 1,5 ponto porcentual menores do que as taxas de referência, sendo que a diferença dos custos será coberta pelo governo, detalha o comunicado.

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O governo também vai elevar o limite dos empréstimos para pequenas empresas, de 150 mil yuans para 200 mil yuans (cerca de US$ 29 mil).
Em outro comunicado, o PBoC informou que vai implementar cortes de compulsórios direcionados e adotar políticas de reempréstimo para ajudar empresas dessa categoria. 

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