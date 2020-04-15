G20 concorda com suspensão de pagamento de dívida de países mais pobres

Covid-19 no Mundo Crédito: Freepik/Montagem Fernando Madeira

Os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 concordaram nesta quarta-feira (15) em suspender os pagamentos do serviço da dívida dos países mais pobres, de acordo com comunicado conjunto após o encontro virtual. O grupo defende uma abordagem coordenada sobre o tema, em meio à pandemia global de coronavírus.

Em entrevista coletiva após o evento, o ministro das Finanças da Arábia Saudita, Mohammed al-Jadaan Said, disse que a decisão de hoje de congelar tanto pagamentos do principal quanto de juros liberará mais de US$ 20 bilhões, dinheiro que poderá ser usado para reforçar os sistemas de saúde e ajudar no quadro econômico. O G20 recomenda em seu comunicado que os credores privados adotem a mesma medida "em termos comparáveis", diante da situação.