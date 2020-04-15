Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • G20 concorda com suspensão de pagamento de dívida de países mais pobres
Pandemia de coronavírus

G20 concorda com suspensão de pagamento de dívida de países mais pobres

Em entrevista coletiva após o evento, o ministro das Finanças da Arábia Saudita disse que a decisão de hoje de congelar tanto pagamentos do principal quanto de juros liberará mais de US$ 20 bilhões, dinheiro que poderá ser usado para reforçar os sistemas de saúde e ajudar no quadro econômico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 20:24

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 20:24

Covid-10 no Mundo
Covid-19 no Mundo Crédito: Freepik/Montagem Fernando Madeira
Os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 concordaram nesta quarta-feira (15) em suspender os pagamentos do serviço da dívida dos países mais pobres, de acordo com comunicado conjunto após o encontro virtual. O grupo defende uma abordagem coordenada sobre o tema, em meio à pandemia global de coronavírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Em entrevista coletiva após o evento, o ministro das Finanças da Arábia Saudita, Mohammed al-Jadaan Said, disse que a decisão de hoje de congelar tanto pagamentos do principal quanto de juros liberará mais de US$ 20 bilhões, dinheiro que poderá ser usado para reforçar os sistemas de saúde e ajudar no quadro econômico. O G20 recomenda em seu comunicado que os credores privados adotem a mesma medida "em termos comparáveis", diante da situação.
O ministro saudita afirmou ainda que o grupo estava determinado a superar a pandemia, salvaguardar empregos e a renda, bem como garantir a resiliência dos sistemas financeiros. A Arábia Saudita é a presidente de turno do G20. (Equipe AE, com agência internacionais)

Veja Também

Justiça proíbe bancos de aumentarem juros em meio à pandemia

Governo flexibiliza meta fiscal de 2021 e prevê rombo de R$ 150 bi

Dívida bruta do Brasil chegará a 98,2% do PIB com pandemia, diz FMI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo
Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: conheça os sinais do câncer de laringe
Aplicativo Meu INSS
INSS libera consulta a valor do 13º salário dos aposentados; no ES, 700 mil receberão benefício

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados