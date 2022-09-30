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Sob controle

Putin tenta ditar paz em seus termos após anexar parte da Ucrânia

Contestado no campo de batalha, russo culpa Ocidente pela guerra; Zelenski aceita conversar, mas com outro presidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2022 às 16:21

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 16:21

Igor Gielow

SÃO PAULO - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, formalizou nesta sexta-feira (30) a anexação de quatro regiões da Ucrânia que controla total ou parcialmente desde que invadiu o país vizinho, em 24 de fevereiro. Considerando isso um fato consumado, disse que está aberto para negociar a paz em seus termos, desde que Kiev aceite um cessar-fogo unilateral.
Em um discurso para membros da elite russa no pomposo salão São Jorge, no Grande Palácio do Kremlin, o presidente voltou a insinuar o uso de armas nucleares para defender suas novas possessões. "Usaremos todos os meios necessários", afirmou, enquanto repassou seu discurso tradicional em que pinta a Rússia como vítima de uma conspiração ocidental.
Com efeito, o império comunista finado em 1991 esteve no centro da fala. Putin voltou a lamentar os efeitos de sua dissolução. "Não há mais União Soviética, não podemos voltar ao passado", disse, enquanto anunciava "quatro novas regiões russas". "São parte da Rússia para sempre."
E culpou o Ocidente pela guerra, já que "buscou expandir a Otan para o leste" e "quebrou acordos de controle de mísseis (nucleares)", verdades pelo valor de face, mas direcionadas para o contexto pretendido pelo russo.
Putin disse que "o Ocidente quer nos enfraquecer" e que os Estados Unidos travam uma "guerra híbrida", sugerindo precedente para o uso da força atômica. Chamando as regiões pelo nome nacionalista de Nova Rússia, ele disse que "não vamos discutir" mais o status, mas convidou Kiev a baixar armas e voltar à mesa de negociação. "Estamos preparados para isso", afirmou.
Em um comunicado em vídeo, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rebateu: "É óbvio que isso é impossível com esse presidente russo, que não sabe o que é dignidade e honestidade. Assim, estamos prontos para dialogar com a Rússia, mas com outro presidente".
A anexação ocorre no pior momento do russo no conflito, e após ele ter se consultado com o aliado Xi Jinping enquanto enfrenta crises subjacentes na antiga periferia soviética, que considera seu quintal: conflitos renovados entre Armênia e Azerbaijão e as escaramuças entre Tadjiquistão e Quirguistão.

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Na presença dos líderes separatistas por ele indicados e sob a sombra de mais uma ataque mortífero na guerra, o presidente assinou quatro decretos separados de anexação, após completar o lustre burocrático e legalista que sempre dá a atos de seu governo, sejam eles legítimos ou contestados. As quatro áreas, cerca de 15% da Ucrânia, fizeram às pressas referendos pedindo a adesão, vistos como farsas.
Na noite de quinta-feira (29), reconheceu formalmente as regiões de Kherson e Zaporíjia, no sul ucraniano, como Estados independentes. Ele havia feito o mesmo às vésperas da invasão de fevereiro com as autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, que compõem o Donbass (bacia do rio Don, o leste russófono no centro do conflito).
Diferentemente daquelas, as novas regiões não estavam nas mãos, ainda que parcialmente, de separatistas pró-Rússia. O Donbass estava dividido desde 2014, quando começou a guerra civil que seguiu a anexação russa da Crimeia, primeira etapa do projeto de Putin de evitar que a Ucrânia caísse na esfera ocidental — seu aliado Viktor Ianukovitch havia sido derrubado em Kiev.
Agora, a Federação Russa ganha mais quatro membros, elevando para 89 o número de entes federais sob o comando de Moscou. Eles somavam, antes da guerra, mais de 7 milhões de habitantes, mas é impossível saber quantos deles serão incorporados aos 146 milhões de russos. Contando a Crimeia, no papel Putin absorveu 22% do vizinho.
Não haverá reconhecimento da ONU ou da comunidade internacional, e Putin não liga: a Crimeia também só teve sua anexação validada por seis países laterais e aliados do Kremlin (Cuba, Venezuela, Síria, Coreia do Norte, Afeganistão e Nicarágua) e três encraves pró-Rússia (Abkházia e Ossétia do Sul, na Geórgia, e Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão).

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Zelenski já disse que continuará sua luta até reconquistar todo o território ucraniano; o secretário-geral da ONU, António Guterres, chamou a anexação de ilegal, e líderes ocidentais, o americano Joe Biden à frente, a denunciaram como criminosa.
Diferentemente da Crimeia, conquistada sem um tiro após um referendo apoiado por tropas russas infiltradas, contudo, o movimento de agora se dá em meio a uma guerra que ameaça se espalhar pelos vizinhos. A posição militar de Kiev é outra também, com bilhões de dólares em equipamento ocidental e melhor treinamento e experiência.
Exemplo disso é o cerco que se forma em Liman, cidade de Donetsk que está sob ataque ucraniano desde que Zelenski recuperou quase a totalidade de Kharkiv, no nordeste do país, no começo deste mês. A administração russa na região fala em "semienvelopamento" das forças do Kremlin lá, o que parece dar margem ou a um recuo vergonhoso ou a uma batalha suicida.
O líder separatista de Donetsk, Denis Puchilin, admitiu que "os ucranianos estão fazendo o possível para estragar nossos eventos históricos". "São notícias muito desagradáveis, mas temos de olhar com sobriedade e tirar conclusões de nossos erros", afirmou, com inusual candura.
É a famosa água no chope na festa de Putin, que incluiu uma praça Vermelha cheia de cidadãos para ver em telões o presidente formalizar seu ato imperial. Segundo a reportagem ouviu de moscovitas, funcionários de hospitais e repartições públicas foram convocados a comparecer e levados de ônibus ao evento, que contou com show de música.
O caso de Liman lembra que Putin promove a maior anexação à força na Europa desde que Adolf Hitler marchou sobre o continente e o perdeu depois, na Segunda Guerra Mundial, mas não tem total controle sobre suas novas terras. Em Donetsk, principalmente, os russos comandam cerca de 60% do território.

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Segundo relatos, o clima é de apatia na capital russa. Um funcionário de banco de investimento conta que, até a guerra, um russo médio teria dificuldade de apontar Zaporíjia no mapa e que a fama do Donbass era semelhante à da americana Detroit: um antigo centro industrial em decadência. O Kremlin já banca quase R$ 8 bilhões anuais para manter o governo da Crimeia, e terá de desembolsar bem mais agora.
O resto é o jogo desenhado desde o anúncio das anexações, que veio após as derrotas em campo de setembro. Putin agora ameaça usar armas nucleares contra quem invadir o que considera parte da Rússia e prossegue com sua impopular mobilização de 300 mil reservistas, que visa garantir pessoal para manter seu esforço de guerra.
A ação pode também abrir caminho para que o Kremlin decida pelo fim da guerra em termos que considera satisfatórios, já que o admitido objetivo de derrubar Zelenski fracassou na aurora do conflito justamente por táticas falhas e falta de soldados.
Como Putin em si sempre falou em termos genéricos sobre as metas, aquela que seu porta-voz revelou na semana passada (conquistar ao menos Donetsk) pode ser a linha de corte.
Ou não, como temem os vizinhos da Ucrânia, preocupados com a eficácia do aumento da pressão de Putin sobre as maiores economias europeias, por meio do fechamento das torneiras de gás russo durante o inverno no continente e, agora, com o nebuloso ataque aos megagasodutos russos no mar Báltico.

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