Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Rússia pediu equipamento militar a China, dizem autoridades dos EUA
Guerra na Ucrânia

Rússia pediu equipamento militar a China, dizem autoridades dos EUA

Putin também teria solicitado assistência econômica à ditadura comunista, na tentativa de neutralizar as sanções impostas por países que se contrapõem ao conflito contra a Ucrânia
Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mar 2022 às 19:20

Rússia pediu que a China fornecesse equipamento militar e a apoiasse na guerra na Ucrânia, relatou o jornal The New York Times a partir de autoridades americanas sob condição de anonimato.
O Kremlin também teria solicitado assistência econômica à ditadura comunista, na tentativa de neutralizar as sanções impostas por países que se contrapõem ao conflito iniciado por Vladimir Putin contra o país vizinho.
Putin está em exercício desde o ano 2000.
Vladimir Putin: presidente russo teria pedido ajuda à China em conflito contra Ucrânia Crédito: Foto: Pixabay
As autoridades que conversaram com o veículo americano, contudo, não quiseram descrever que tipo de dispositivos militares interessa a Moscou. Também nada falaram sobre a resposta chinesa à demanda.
Pequim é tido como um aliado do Kremlin e se recusa a condenar a investida de Putin na área da antiga nação soviética. Mas sua postura tem sido cautelosa em relação ao conflito. Na semana passada, o líder chinês, Xi Jinping, pediu "moderação máxima" no confronto e afirmou que a China está "aflita por ver as chamas da guerra recomeçarem na Europa", conforme destacou o canal estatal CCTV.
Os passos chineses são acompanhados com grande expectativa pelos Estados Unidos. Há um encontro marcado entre representantes de Pequim e Washington nesta segunda (14), com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, e o alto diplomata chinês Yang Jiechi.

Veja Também

Rússia ameaça atacar envio de armas dos EUA para a Ucrânia

Voluntários ucranianos se preparam para defender Kiev de ocupação russa

No campo das finanças, a guerra entre o Ocidente e a Rússia já é mundial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

rússia Europa Guerra da Ucrânia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados