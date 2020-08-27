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Erros

Problema expõe pornografia em anúncios e notícias no Facebook

Em nota, o Facebook afirmou que está ciente de que algumas pessoas estão vendo conteúdos impróprios que violam as políticas da plataforma e trabalham para solucionar o problema

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 18:59
Facebook
Fotografias pornográficas são excluídas do Facebook por meio de sistemas de inteligência artificial. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
Um problema que ainda não teve a origem identificada permite que links noticiosos e conteúdos pagos por anunciantes no Facebook e no Instagram apareçam com imagens pornográficas nesta quinta-feira (27).
Usuários relataram que as miniaturas das fotos de notícias foram substiuídas por uma cena de sexo explícito. Trata-se da mesma foto em todas as publicações. Os links estão funcionando corretamente.
Uma agência que administra a publicidade de grandes anunciantes no Facebook afirmou à reportagem que uma série de posts patrocinados de seus clientes apareceram com a imagem pornográfica. A empresa, que não quis ser identificada, diz que a área de anúncios da rede social, entretanto, está normalizada.
Em nota, o Facebook afirmou que está ciente de que algumas pessoas estão vendo conteúdos impróprios que violam as políticas da plataforma. "Estamos trabalhando para remover esses conteúdos o quanto antes."
Especialistas de segurança da informação trabalham com algumas hipóteses. Eles afirmam que o problema pode ter ocorrido em um CDN, servidor alocado próximo a pontos de consumo que, ao usar réplicas dos arquivos, acelera a chegada de um conteúdo ao usuário final.
Isso explicaria porque o mesmo conteúdo aparece com a imagem correta a um usuário e com a imagem de nudez a outro.
Fotografias pornográficas são excluídas do Facebook por meio de sistemas de inteligência artificial. Elas nem chegam a aparecer na plataforma. Outros conteúdos que violam as políticas da empresa costumam ser derrubados após denúncias de usuários da rede social.

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