Premiê britânico melhora, mas segue internado na UTI

Boris Johnson, premiê no Reino Unido Crédito: Flickr

O quadro de saúde do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, é de melhora, mas ele segue na UTI, de acordo com o Número 10 de Downing Street, o endereço oficial do governo local. Diagnosticado com covid-19 , o premiê se autoisolou em casa até que a piora dos sintomas o levou para o hospital no domingo (5), sendo removido para a unidade de tratamento intensivo no início da noite de segunda-feira (6).

Ontem à noite, Downing Street informou que Johnson continuava a ter progresso e o ministro da Cultura, Oliver Dowden, disse em várias entrevistas nesta manhã que ele que estava "razoavelmente bem". O ministro de Estado, Dominic Raab, que substitui o premiê em caso de afastamentos, também comentou que ele já interagia com a equipe médica. Raab presidirá o Cobra nesta quinta-feira, como é conhecido o comitê do governo britânico para assuntos emergenciais - neste momento, a pauta principal é o coronavírus.

Havia a expectativa de que o governo fizesse na segunda-feira uma avaliação sobre o período de quarentena, após três semanas de seu início, mas com o distanciamento de Johnson, não há perspectiva de que isso ocorra. Pela lei criada de forma urgente para estruturar o bloqueio, o Executivo tem até dia 16 para apresentar uma análise ao Parlamento. O Cobra, no entanto, deve sinalizar que o confinamento continuará por semanas, apesar dos crescentes temores sobre o impacto econômico.

PICO

Há essa expectativa porque dados estatísticos apontam que o Reino Unido está se aproximando cada vez mais do período de pico de número de infecções e mortes. Ontem, 938 pessoas morreram em decorrência da doença no país, um saldo maior do que o teto diário de 919 na Itália, o país europeu mais atingido pelo coronavírus até o momento. Pesquisas de opinião locais revelam o apoio da população ao bloqueio, ainda que haja muita preocupação em relação à economia.

Mesmo assim, a polícia está preocupada com a proximidade do feriado de Páscoa, para quando a previsão meteorológica aponta para um fim de semana ensolarado. Há preocupação de que os britânicos acabem sendo estimulados pelo clima a saírem de suas casas e irem a parques e praias. Por isso, há uma pressão dos oficiais para que o governo proíba que as pessoas dirijam longas distâncias e também que as impeçam de fazer exercícios nas ruas - o que é permitido uma vez ao dia, de forma isolada, ou, no máximo, com a companhia de alguém que more na mesma residência.