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Coronavírus

Bolsonaro presta solidariedade a Boris Johnson, que está na UTI

Primeiro-ministro do Reino Unido está em tratamento contra a covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 20:22

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 20:22

O presidente Jair Bolsonaro prestou sua solidariedade ao primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento contra a covid-19. Pelo Twitter, o presidente brasileiro desejou ao britânico uma breve recuperação e desejou força à família do premiê e ao povo do Reino Unido.
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, está com covid-19 Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)
"Minha solidariedade ao primeiro-ministro @BorisJohnson. Faço votos para que ele se recupere o quanto antes. Desejo, também, muita força para sua família e para todo o grande povo britânico, ao qual estamos unidos no combate ao covid-19 e aos seus efeitos malignos", tuitou Bolsonaro.
Johnson, de 55 anos, foi o primeiro líder mundial diagnosticado com a doença causada pelo novo coronavírus. Desde ontem 6, está internado em UTI após agravamento de seu estado de saúde. O secretário das relações exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, está substituindo Johnson no cargo de primeiro-ministro.
O primeiro-ministro, no início, minimizou a pandemia do novo coronavírus, chegou a dizer que foi a um hospital e apertou a mão de todos e que continuaria a adotar o gesto. Depois, mudou o tom, passou a defender que todos ficassem em casa.

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