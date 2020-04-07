Bolsonaro presta solidariedade a Boris Johnson, que está na UTI

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, está com covid-19 Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)

"Minha solidariedade ao primeiro-ministro @BorisJohnson. Faço votos para que ele se recupere o quanto antes. Desejo, também, muita força para sua família e para todo o grande povo britânico, ao qual estamos unidos no combate ao covid-19 e aos seus efeitos malignos", tuitou Bolsonaro.

Johnson, de 55 anos, foi o primeiro líder mundial diagnosticado com a doença causada pelo novo coronavírus. Desde ontem 6, está internado em UTI após agravamento de seu estado de saúde. O secretário das relações exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, está substituindo Johnson no cargo de primeiro-ministro.

- Minha solidariedade ao primeiro-ministro @BorisJohnson. Faço votos para que ele se recupere o quanto antes.



- Desejo, também, muita força para sua família e para todo o grande povo britânico, ao qual estamos unidos no combate ao covid-19 e aos seus efeitos malignos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 7, 2020