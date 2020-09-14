Pompeo diz 'reprimir abusos de direitos humanos' ao banir produtos da China

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, comentou em sua conta oficial no Twitter o banimento de alguns produtos da China anunciado nesta segunda-feira pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês). "O governo Donald Trump está reprimindo os abusos de direitos humanos do Partido Comunista Chinês contra o povo uigur e outras minorias étnicas e religiosas", escreveu Pompeo.