Pompeo diz 'reprimir abusos de direitos humanos' ao banir produtos da China

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, comentou em sua conta oficial no Twitter o banimento de alguns produtos da China anunciado nesta segunda-feira pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês). "O governo Donald Trump está reprimindo os abusos de direitos humanos do Partido Comunista Chinês contra o povo uigur e outras minorias étnicas e religiosas", escreveu Pompeo.
"O DHS tomou medidas decisivas para impedir a entrada de certas mercadorias nos EUA relacionadas ao trabalho forçado na China", frisou o secretário de Estado.
Em nota, o DHS informou que baniu a importação de algodão, peças de computador e produtos capilares e de vestuário produzidos na região de Xinjiang.