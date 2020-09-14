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Secretário de Estado

Pompeo diz 'reprimir abusos de direitos humanos' ao banir produtos da China

O secretário de Estado americano comentou o banimento de alguns produtos da China anunciado nesta segunda pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 16:59
O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo
O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, comentou em sua conta oficial no Twitter o banimento de alguns produtos da China anunciado nesta segunda-feira pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês). "O governo Donald Trump está reprimindo os abusos de direitos humanos do Partido Comunista Chinês contra o povo uigur e outras minorias étnicas e religiosas", escreveu Pompeo.
"O DHS tomou medidas decisivas para impedir a entrada de certas mercadorias nos EUA relacionadas ao trabalho forçado na China", frisou o secretário de Estado.
Em nota, o DHS informou que baniu a importação de algodão, peças de computador e produtos capilares e de vestuário produzidos na região de Xinjiang.

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