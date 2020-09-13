JBS é multada nos EUA por não proteger funcionários da Covid-19

"A JBS USA considera que a citação da OSHA (Occupational Safety and Health Administration) é totalmente sem mérito. Ela tenta impor um padrão que não existia em março, quando enfrentamos a pandemia sem qualquer orientação. Quando a OSHA finalmente forneceu orientação no final de abril, um mês após o início do período abrangido pela citação, nossas medidas preventivas implementadas anteriormente já excediam amplamente qualquer uma das suas recomendações. Cada medida proposta na citação foi implementada meses atrás na unidade de Greeley. Os apontamentos da OSHA teriam sido informativos em fevereiro. Hoje, eles não atendem nem aos nossos padrões internos.

Implementamos centenas de medidas para proteger nossa força de trabalho, incluindo a triagem de todos os funcionários antes de entrar nas instalações, horários de início e intervalos escalonados, exigindo o uso de máscaras e protetores faciais, erguendo barreiras físicas, instalando tecnologias de limpeza de ar germicida por UV e ionização bipolar de plasma para neutralizar o vírus, além de afastar todos os grupos de risco das nossas instalações com remuneração e benefícios integrais. Além disso, realizamos testes randomizados de rotina em colaboradores assintomáticos, o que resultou em zero caos positivos até o momento, para garantir que nossas medidas preventivas permaneçam eficazes enquanto a pandemia continua.

Ao contrário das alegações da citação, a instalação de Greeley está em total conformidade com todas as orientações para redução de risco recomendadas. A instalação foi auditada e revisada por vários profissionais de saúde e especialistas do governo, incluindo o CDC, departamentos de saúde local e estadual, epidemiologistas terceirizados, e pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, que visitou a fábrica duas vezes durante período da citação, e emitiu pareceres favoráveis à Companhia em 20 de abril e 8 de maio.

A instalação de Greeley teve apenas 14 casos positivos confirmados nos últimos três meses e meio, representando 0,4% de nossa força de trabalho em Greeley, apesar de um surto contínuo na comunidade. A unidade não teve um caso positivo em quase sete semanas, apesar de mais de 1.730 positivos no condado e mais de 33.300 casos positivos no estado durante o mesmo período."