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Queda no faturamento

Depois de 22 anos, Petrobras perde liderança em receita para JBS

No segundo trimestre, o frigorífico gerou R$ 67,6 bilhões contra R$ 50,9 bilhões da estatal, que mantinha liderança desde 1998
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 22:45

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 22:45

A JBS desbancou a liderança da Petrobras como a maior receita entre empresas brasileiras. No segundo trimestre, o frigorífico gerou R$ 67,6 bilhões contra R$ 50,9 bilhões da estatal.
Frigorífico da JBS
Frigorífico da JBS Crédito: JBS/Divulgação
Segundo dados da Economatica, as últimas vezes que a Petrobras não teve a maior receita do país foram no quarto trimestre de 1997 e no primeiro trimestre de 1998, quando a Telebras superou a petroleira, antes de ser privatizada.
Desde então, a Petrobras lidera os ganhos no país. Porém, com a pandemia do coronavírus e a queda nos preços do petróleo, a empresa teve que hibernar algumas plataformas e viu o seu faturamento cair.
Entre abril e junho, as vendas foram 8% menores a preços 31% mais baratos em comparação com os verificados no trimestre anterior, contribuindo para um prejuízo líquido de R$ 2,7 bilhões, contra um lucro de R$ 18,8 bilhões no mesmo período de 2019.

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Já a JBS, que tem grande parte das operações nos Estados Unidos, onde teve um salto nas vendas, foi beneficiada pelo efeito do coronavírus no câmbio.
Com a depreciação do real, a empresa exportou mais e teve um lucro líquido de R$ 3,38 bilhões no segundo trimestre, crescimento de 54,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando estimativas do mercado.
Vale segue como terceira no ranking, com receita de R$ 40,43 bilhões. A mineradora foi impulsionada pela rápida retomada da China, que contou com grandes incentivos estatais, levado o preço do minério de ferro a uma alta de 15,9% no período.

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