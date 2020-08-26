Depois de 22 anos, Petrobras perde liderança em receita para JBS

A JBS desbancou a liderança da Petrobras como a maior receita entre empresas brasileiras. No segundo trimestre, o frigorífico gerou R$ 67,6 bilhões contra R$ 50,9 bilhões da estatal.

Frigorífico da JBS Crédito: JBS/Divulgação

Segundo dados da Economatica, as últimas vezes que a Petrobras não teve a maior receita do país foram no quarto trimestre de 1997 e no primeiro trimestre de 1998, quando a Telebras superou a petroleira, antes de ser privatizada.

Desde então, a Petrobras lidera os ganhos no país. Porém, com a pandemia do coronavírus e a queda nos preços do petróleo, a empresa teve que hibernar algumas plataformas e viu o seu faturamento cair.

Entre abril e junho, as vendas foram 8% menores a preços 31% mais baratos em comparação com os verificados no trimestre anterior, contribuindo para um prejuízo líquido de R$ 2,7 bilhões, contra um lucro de R$ 18,8 bilhões no mesmo período de 2019.

Já a JBS, que tem grande parte das operações nos Estados Unidos, onde teve um salto nas vendas, foi beneficiada pelo efeito do coronavírus no câmbio.

Com a depreciação do real, a empresa exportou mais e teve um lucro líquido de R$ 3,38 bilhões no segundo trimestre, crescimento de 54,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando estimativas do mercado.