  • Policial envolvido na morte de Floyd paga fiança e deixa prisão
Fiança de US$ 3,9 milhões

Policial envolvido na morte de Floyd paga fiança e deixa prisão

Tou Thao foi um dos quatro oficiais, todos agora demitidos, que participaram da abordagem policial de Floyd
Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 07:48

Três policiais contendo George Floyd
Quatro oficiais participaram da abordagem policial de Floyd Crédito: Reprodução | Youtube
Um terceiro policial de Minneapolis acusado de envolvimento na morte de George Floyd foi libertado, de acordo com o jornal local Star Tribune.
Tou Thao, 34, pagou US$ 750 mil (R$ 3,98 milhões) de fiança e deixou uma prisão no centro de Minneapolis logo após as 11h de sábado (4).
Thao foi um dos quatro oficiais, todos agora demitidos, que participaram da abordagem policial de Floyd. Derek Chauvin, que se ajoelhou no pescoço de Floyd e o asfixiou, responde por homicídio de segundo grau, que na lei brasileira equivale ao homicídio doloso - Thao é acusado de ser cúmplice no crime.
Chauvin está sob custódia na prisão de Oak Park Heights sob fiança de US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões).
Os ex-oficiais Alexander Kueng e Thomas Lane, que enfrentam as mesmas acusações de Thao, já foram libertados sob fiança.

