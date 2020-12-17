Para aumentar confiança, Biden e Pence vão tomar vacina contra Covid

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e o atual vice, Mike Pence, devem receber nos próximos dias a vacina contra o coronavírus, em uma tentativa de incentivar a população a tomar o imunizante.
Os dois devem receber o medicamento em cerimônias públicas -a do republicano está programada já para esta sexta (18), enquanto a do democrata deve ocorrer no início da próxima semana.
Segundo a agência de notícias Reuters, os médicos ainda não decidiram quando o atual presidente, Donald Trump, irá tomar a vacina. Em outubro, ele recebeu o diagnóstico de Covid-19 e chegou a ser internado.
Tanto Biden, 78, quanto Pence, 61, estão no grupo de risco para a doença.
A pesquisa mais recente do Instituto Ipsos, feita no início de dezembro, apontou que apenas 61% dos americanos estavam dispostos a tomar a vacina contra o coronavírus. Por isso, tanto a atual gestão quanto a próxima têm trabalhado para tentar aumentar a confiança do público no imunizante.