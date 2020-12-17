Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Para aumentar confiança, Biden e Pence vão tomar vacina contra Covid
Nos EUA

Para aumentar confiança, Biden e Pence vão tomar vacina contra Covid

O presidente eleito dos Estados Unidos e o vice devem receber o medicamento em cerimônias públicas programadas para esta sexta-feira (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 16:21

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 16:21

Joe Biden durante campanha à presidência dos EUA, na Pensilvânia
Joe Biden durante campanha à presidência dos EUA, na Pensilvânia Crédito: Adam Schultz / Biden for President
presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e o atual vice, Mike Pence, devem receber nos próximos dias a vacina contra o coronavírus, em uma tentativa de incentivar a população a tomar o imunizante.
Os dois devem receber o medicamento em cerimônias públicas -a do republicano está programada já para esta sexta (18), enquanto a do democrata deve ocorrer no início da próxima semana.
Segundo a agência de notícias Reuters, os médicos ainda não decidiram quando o atual presidente, Donald Trump, irá tomar a vacina. Em outubro, ele recebeu o diagnóstico de Covid-19 e chegou a ser internado.
Tanto Biden, 78, quanto Pence, 61, estão no grupo de risco para a doença.
A pesquisa mais recente do Instituto Ipsos, feita no início de dezembro, apontou que apenas 61% dos americanos estavam dispostos a tomar a vacina contra o coronavírus. Por isso, tanto a atual gestão quanto a próxima têm trabalhado para tentar aumentar a confiança do público no imunizante.

Veja Também

Pfizer reforça compromisso em distribuir 50 milhões de doses de vacina

Alemanha diz que iniciará vacinação contra Covid-19 em 27 de dezembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados