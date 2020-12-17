Para aumentar confiança, Biden e Pence vão tomar vacina contra Covid

Joe Biden durante campanha à presidência dos EUA, na Pensilvânia Crédito: Adam Schultz / Biden for President

Os dois devem receber o medicamento em cerimônias públicas -a do republicano está programada já para esta sexta (18), enquanto a do democrata deve ocorrer no início da próxima semana.

Segundo a agência de notícias Reuters, os médicos ainda não decidiram quando o atual presidente, Donald Trump, irá tomar a vacina. Em outubro, ele recebeu o diagnóstico de Covid-19 e chegou a ser internado.

Tanto Biden, 78, quanto Pence, 61, estão no grupo de risco para a doença.