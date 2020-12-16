Alemanha diz que iniciará vacinação contra Covid-19 em 27 de dezembro

O ministro federal de Saúde, Jens Spahn, informou à Conferência de ministros da Saúde [regionais] da aprovação e distribuição da vacina da BioNTech Crédito: Freepik

A Alemanha prevê iniciar sua campanha de vacinação contra a Covid-19 em 27 de dezembro nas residências para idosos, informaram nesta quarta-feira (16), as autoridades sanitárias.

"O ministro federal de Saúde, Jens Spahn, informou à Conferência de ministros da Saúde [regionais] da aprovação e distribuição da vacina da BioNTech. A data do início das vacinações contra o novo coronavírus está marcada para 27 de dezembro", informou o comunicado desta conferência.

Nesta quarta-feira (16), a Alemanha registrou um nível recorde de mortes por coronavírus, enquanto entrava em um novo lockdown para tentar conter as infecções diárias. Lojas e escolas foram fechadas.