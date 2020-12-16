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Saúde

Alemanha diz que iniciará vacinação contra Covid-19 em 27 de dezembro

Nesta quarta (16), o país registrou um nível recorde de mortes por coronavírus, enquanto entrava em um novo lockdown para tentar conter as infecções diárias

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 19:40
Grandes expectativas surgiram com os resultados de fase 3 das vacinas de RNA mensageiro
O ministro federal de Saúde, Jens Spahn, informou à Conferência de ministros da Saúde [regionais] da aprovação e distribuição da vacina da BioNTech Crédito: Freepik
A Alemanha prevê iniciar sua campanha de vacinação contra a Covid-19 em 27 de dezembro nas residências para idosos, informaram nesta quarta-feira (16), as autoridades sanitárias.
"O ministro federal de Saúde, Jens Spahn, informou à Conferência de ministros da Saúde [regionais] da aprovação e distribuição da vacina da BioNTech. A data do início das vacinações contra o novo coronavírus está marcada para 27 de dezembro", informou o comunicado desta conferência.
Nesta quarta-feira (16), a Alemanha registrou um nível recorde de mortes por coronavírus, enquanto entrava em um novo lockdown para tentar conter as infecções diárias. Lojas e escolas foram fechadas.
O país registrou 179,8 mortes por vírus a cada 100 mil habitantes nos últimos sete dias, alta significativa em relação ao índice de 149 por 100 mil habitantes relatados há uma semana pelo Instituto Robert Koch.

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