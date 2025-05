Novo pontífice

Papa pede fim da guerra de palavras e libertação de jornalistas presos

Leão XIV concedeu a primeira entrevista coletiva nesta segunda-feira (12)

Em sua primeira entrevista coletiva, o papa Leão XIV fez um apelo aos profissionais da imprensa pelo compromisso com uma comunicação “que não busque o consenso a todo custo, não se revista de palavras agressivas, não abrace o modelo da competição, não separe nunca a busca da verdade do amor com que devemos humildemente buscá-la”.>