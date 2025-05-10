Como a economia do Papa Francisco inspira iniciativas em universidades, ONGs e startups

Seu papado foi marcado por uma abordagem reformista e progressista. Francisco também promoveu maior abertura para a comunidade LGBTQIA+, defendeu os direitos dos pobres e criticou os excessos do capitalismo. Ele enfatizou a simplicidade, a inclusão social e a proteção ao meio ambiente.

O Papa Francisco teve uma influência significativa no Acordo de Paris. Sua encíclica Laudato Si, publicada em 2015, meses antes da COP 21, foi um marco na defesa da "ecologia integral", conectando justiça social e ambiental. Ele destacou que a crise climática não é apenas um problema ambiental, mas também um acelerador de pobreza e desigualdade.

Durante as negociações do Acordo de Paris, Francisco usou sua posição para pressionar por um pacto mais ambicioso, mobilizando líderes mundiais e diplomatas. Sua defesa dos direitos dos povos indígenas e da equidade intergeracional ajudou a moldar o preâmbulo do acordo, tornando-o um imperativo moral e ético.

Em 2019, o papa lançou a iniciativa "Economia de Francisco", convocando economistas, empresários e jovens para repensar o modelo econômico global. Ele defende uma economia que "faz viver e não mata, que inclui e não exclui, que cuida da criação e não depreda". Esse movimento busca alternativas ao capitalismo tradicional, promovendo práticas econômicas mais humanas e sustentáveis.

Seu pensamento econômico foi fundamentado na ideia de uma "economia com alma", que busca transformar o sistema atual, muitas vezes marcado por desigualdades e exclusões. Francisco criticou a idolatria do dinheiro e a especulação financeira, chamando o sistema econômico vigente de "esterco do diabo". Ele argumentou que a economia deve servir às pessoas e não ao lucro desenfreado. Sua visão se alinhou com a economia social e ecológica, propondo um modelo que respeite tanto os seres humanos quanto o meio ambiente.

Papa Francisco durante missa no Vaticano Crédito: Reuters/Folhapress

A mensagem papal Evangelii Gaudium é fundamental para entender sua visão econômica. No documento, ele enfatiza a necessidade de combater as causas estruturais da pobreza. A proposta do papa já conta com o apoio de mais de 20 países e tem inspirado iniciativas em universidades, ONGs e startups de impacto social. Jovens economistas e empreendedores têm desenvolvido projetos baseados nos princípios da Economia de Francisco, promovendo inclusão produtiva e sustentabilidade.