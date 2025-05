'Paz de Cristo ressuscitado'

Papa Leão XIV pede 'paz desarmada' e ajuda para 'construir pontes, com diálogo'

Na sacada da Basílica de São Pedro, novo pontífice rezou a Ave Maria e agradeceu ao papa Francisco e aos cardeais que o elegeram

Leão XIV também destacou o papel da "sinodalidade". Esse termo se refere a um movimento de maior escuta da Igreja, com participação de toda a comunidade, incluindo leigos, defendido e ampliado no papado de Francisco e que enfrentava resistência de parte de Igreja – que temiam descentralização. Foram nos sínodos que a Igreja tratou de alguns de seus principais tabus, como a ordenação de mulheres e o celibato de padres.>

Em seminário realizado em Roma no ano passado, Prevost abriu o encontro chamando seus pares para a urgência de passar "do discurso à ação", ainda mais diante da emergência climática. "A nossa missão é tratá-lo (o planeta) como o seu criador o faz", disse. O então cardeal também criticou "ações tirânicas que beneficiam poucos".>

Ele também pediu aos fiéis "seguirem em frente, sem medo, unidos, de mãos dadas com Deus e uns com os outros".>

Conclave

O grupo de cardeais reunidos para o conclave na Capela Sistina escolheu nesta quinta-feira (8) o 267º papa da história, que vai suceder Francisco à frente do Vaticano. Era necessário um mínimo de dois terços dos 133 votantes para a escolha do novo líder da Igreja Católica, que tem cerca de 1,4 bilhão de fiéis pelo mundo.>

Leão XIV

O cardeal americano Robert Prevost, de 69 anos, é o novo papa. Ele escolheu o nome Leão XIV. Seu perfil é visto como equilibrado, com reputação por construir pontes entre conservadores e progressistas. Prevost nasceu em 1955 em Chicago, nos Estados Unidos, em uma família de origens europeias. Ele também tem nacionalidade peruana por ter vivido por quase duas décadas no país andino.>

No papado de Francisco, Prevost chefiou o Dicastério para os Bispos e a Comissão Pontifícia para a América Latina, um cargo importante que demonstra sua proximidade com o antecessor.>

Embora seja um país de maioria protestante, os Estados Unidos têm a quarta maior população católica do mundo, com 85,3 milhões de pessoas. Só ficam atrás do líder Brasil, do México e das Filipinas. Também são a segunda nação mais representada no Colégio Cardinalício, com 10 membros, ante 17 da Itália. Apesar desse peso relativo, nunca um cardeal americano havia sido colocado entre os nomes realmente mais fortes de um conclave, e os candidatos de agora corriam por fora.>