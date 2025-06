Mundo

Por que desfile militar de Trump gera onda de protestos nos Estados Unidos

A controversa parada militar deste sábado (14/6) marca o 250º aniversário do Exército dos EUA, mas também coincide com o aniversário de 79 anos de Trump.

Publicado em 14 de junho de 2025 às 19:39

Policiais Palm Beach impedem manifestantes de cruzar uma ponte para a casa do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago durante o protesto "No Kings" na Flórida Crédito: Getty Images

Milhares de pessoas se reúnem nas ruas de cidades dos Estados Unidos para protestar contra o presidente americano Donald Trump, que realiza um desfile militar em Washington D.C. na noite deste sábado (14/6).>

Grupos anti-Trump planejaram quase 2 mil manifestações de vários tamanhos em todo o país para coincidir com o desfile.>

As manifestações chamadas de "No Kings" ("Sem reis", em tradução livre) de Nova York a Los Angeles são as maiores contra o presidente republicano desde que ele foi reeleito.>

O movimento recebeu esse nome devido à crítica de que Trump teria ultrapassado os limites do poder presidencial em seu segundo mandato.>

>

Os manifestantes citam questões que vão desde a imigração até a eficácia do governo federal como motivos para a marcha.>

A controversa parada militar deste sábado marca o 250º aniversário do Exército dos EUA, mas também coincide com o aniversário de 79 anos de Trump, que afirmou que o desfile será "incomparável a todos os outros".>

Alguns políticos e ex-líderes militares criticaram o evento como uma politização das Forças Armadas dos EUA.>

O evento — que, segundo o Exército, pode custar até US$ 45 milhões (mais de R$ 250 milhões) — incluirá mais de 7 mil soldados uniformizados, dezenas de tanques e veículos militares, além de bandas marciais e um show de fogos de artifício.>

Um manifestante perto da casa do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, em West Palm Beach, Flórida Crédito: Getty Images

Manifestantes se reúnem no centro de Los Angeles Crédito: Getty Images

Manifestantes na Quinta Avenida em Nova York Crédito: Getty Images

Condado de Bennington, Vermont Crédito: Reuters

O que esperar do desfile militar de Trump

O desfile militar estava programado para começar por volta das 18h pelo horário local de Washington (19h pelo horário de Brasília) deste sábado e acontece nos arredores do National Mall, que inclui o Monumento a Washington.>

O enorme desfile e as festividades estão estimados em um custo entre US$ 25 milhões e US$ 45 milhões, de acordo com um porta-voz do Exército dos EUA.>

Parte do orçamento deve incluir milhões de dólares para consertar as ruas de Washington, que não foram construídas para receber tanques e outros veículos blindados pesados.>

"Tanques estrondosos e sobrevoos de tirar o fôlego rugirão por nossa capital", disse Trump.>

A última vez que um desfile militar foi realizado nos EUA foi em 1991, sob o comando do ex-presidente George H.W. Bush, marcando o fim da Guerra do Golfo.>

Estima-se que 200 mil pessoas lotaram as ruas para o evento de 1991, a maior celebração militar desde o fim da Segunda Guerra Mundial.>

Outros desfiles militares foram realizados em 1961, durante a posse do ex-presidente John F. Kennedy; em 1953, durante a primeira posse do ex-presidente Dwight Eisenhower; e em 1942 e 1946, durante a Segunda Guerra Mundial.>

Um veículo militar em uma área de preparação no National Mall na quinta-feira Crédito: EPA

E como estão sendo os protestos em todo o país

Milhares de pessoas tomam as ruas de cidades em todos os EUA para participar de protestos contra Trump neste sábado, antes do desfile militar em Washington.>

Parlamentares, líderes sindicais e ativistas discursaram em cidades como Nova York, Filadélfia e Houston para multidões que agitavam bandeiras americanas e cartazes com críticas a Trump.>

Na Filadélfia, multidões se reuniram no Love Park.>

"Sinto que precisamos defender nossa democracia", disse Karen Van Trieste, enfermeira de 61 anos, à Associated Press. >

Ela disse estar preocupada com os cortes de pessoal de Trump nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), uma importante agência de saúde pública.>

Pessoas participam do protesto "No Kings" do lado de fora do Capitólio de Michigan, em Lansing, Michigan Crédito: Getty Images

Uma das maiores multidões é esperada para Los Angeles, onde líderes e autoridades policiais permaneceram em alerta máximo após uma semana de protestos contra uma série de batidas policiais contra imigrantes que desencadearam protestos por toda a cidade.>

As manifestações foram em grande parte pacíficas, mas alguns se tornaram violentas, com carros incendiados. Trump enviou o contingente da Guarda Nacional ao Estado contra a vontade do governador Gavin Newsom.>

Ele alertou que pessoas que se manifestarem no desfile militar deste sábado seriam "repelidos com muita força".>

Em Los Angeles, milhares de pessoas foram às ruas.>

Elidia Buenrostro, de 29 anos, disse ao Los Angeles Times que marchou em nome de familiares indocumentados que vivem no país. Ela e a filha seguravam uma placa que dizia "as famílias devem estar juntas".>

Jaqueline Sacrona contou ao jornal The New York Times que ela e as filhas se vestiram como personagens do romance O Conto da Aia, de Margaret Atwood, para um protesto local em Michigan, para canalizar suas preocupações com os direitos reprodutivos das mulheres.>

Um homem chamado Dennis Hannan, na Filadélfia, se fantasiou de Elvis Pressley. >

Vestido com um terno brilhante e segurando uma bandeira, ele disse à CNN que o falecido ícone do rock'n'roll era "o único rei americano".>

"Estamos aqui para minimizar qualquer outro rei", disse ele à CNN.>

Manifestações no estado de Minnesota foram canceladas pelos organizadores depois que algumas delas já haviam começado, após ataques a dois políticos estaduais no sábado.>

Uma parlamentar foi morta, juntamente com o marido, e outro ficou ferido a tiros.>

O governador Tim Walz pediu à população que não comparecesse aos protestos até que o suspeito fosse preso, e os organizadores divulgaram um comunicado afirmando que estavam seguindo a recomendação.>

Com informações da reportagem de Brandon Drenon, repórter da BBC News em Washington DC, e da cobertura ao vivo da BBC sobre os protestos deste sábado (em inglês)>

