Novo papa é o norte-americano Robert Prevost e escolhe nome Leão XIV

Prevost é conhecido como "pastor de duas pátrias" por sua atuação nos EUA e no Peru; ele foi eleito no segundo dia do conclave, após quatro votações

Publicado em 8 de maio de 2025 às 14:23

O novo papa é o norte-americano Robert Prevost, 69 anos, e escolheu o nome Leão XIV. Nascido em Chicago, Prevost é conhecido como o “pastor de duas pátrias” por sua atuação missionária no Peru durante os anos 80. >

Primeiro papa dos Estados Unidos e o 267º da história, ele vai suceder Francisco à frente da Igreja Católica, que tem cerca de 1,4 bilhão de fiéis pelo mundo.>

Novo papa é o norte-americano Robert Prevost e escolhe nome Leão XIV Crédito: Vatican News/Reprodução

Seu perfil visto como equilibrado, com reputação por construir pontes entre conservadores e progressistas, pode vir a calhar em um momento em que a igreja se encontra dividida.>

Ao mesmo tempo, Prevost tem projeção global e ocupa um dos cargos mais influentes da Santa Sé: o de prefeito do Dicastério para os Bispos, que aconselha o papa sobre a nomeação de líderes da igreja, ao qual foi nomeado em 2023 pelo papa Francisco.>

Do Peru ao Vaticano

Nascido em 1955 em Chicago, nos Estados Unidos, em uma família de origens europeias, Prevost também tem nacionalidade peruana por ter vivido por quase duas décadas no país andino, onde iniciou a carreira como missionário agostiniano e chegou a bispo.>

Apesar da proximidade do último papa, considerado progressista, ele tem formação em direito canônico pela Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, o que pode agradar setores da igreja que privilegiam uma abordagem centrada na teologia.>

Além de prefeito dos bispos, Francisco também o nomeou presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, voltada ao estudo de questões referentes à vida e ao desenvolvimento da igreja na região.>

Segundo reportagem do jornal The New York Times, Prevost foi elogiado por ter apoiado imigrantes venezuelanos e visitado comunidades remotas no Peru.>

Quem fez o anuncio do "Habemus papam (expressão em latim que significa "Temos um papa), na tarde desta quinta-feira (8), foi o francês Dominique Mamberti, chamado de “cardeal protodiácono”.>

Fumaça branca sai da Capela Sistina, anunciando escolha do novo papa Crédito: Vatican News/Reprodução

O novo líder da Igreja Católica, que sucede Francisco, foi escolhido no segundo dia do conclave, após quatro rodadas de votação. A fumaça branca anunciando sua eleição saiu da chaminé da Capela Sistina às 13h09 (horário de Brasília), causando euforia na multidão que esperava ansiosa. Assim que sinal surgiu, as pessoas começaram a se abraçar e bandeiras tremularam no local. >

Com informações da Agência Estado>

