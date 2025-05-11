Em 1ª audiência dominical, papa Leão XIV faz oração pedindo paz

Em primeira recita da oração Regina Coeli de seu papado, neste domingo (11), o papa Leão XIV lembrou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, com 60 milhões de vítimas. E lembrando os apelos do papa Francisco, afirmou que, sob a ameaça de uma Terceira Guerra Mundial, pediu "aos grandes do mundo": "Nunca mais a guerra!". Ele falou para cerca de 100 mil pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano, de acordo com informações do site Vatican News.

Ele pediu cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação de todos os reféns. Também saudou o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão.

Papa Leão XIV na Praça São Pedro neste domingo (11) Crédito: Vatican News

Sob aplausos, o papa Leão XIV também considerou um presente de Deus o fato de que seu primeiro domingo como bispo de Roma ocorrer no período de Páscoa.

Ele se referiu aos fiéis como "irmãos e irmãs", cumprimentou os peregrinos do Jubileu das Bandas Musicais e dos espetáculos populares e fez um chamado aos jovens.

"Tenho a alegria de rezar com vocês e com todo o povo de Deus pelas vocações, especialmente ao sacerdócio e à vida religiosa. A Igreja precisa muito disso, e é importante que jovens encontrem em nossas comunidades acolhimento, escuta e encorajamento em seus caminhos vocacionais", afirmou.