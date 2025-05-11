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Praça São Pedro

Em 1ª audiência dominical, papa Leão XIV faz oração pedindo paz

Ele pediu cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação de todos os reféns. Também saudou o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2025 às 10:28

Publicado em 11 de Maio de 2025 às 10:28

 Em primeira recita da oração Regina Coeli de seu papado, neste domingo (11), o papa Leão XIV lembrou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, com 60 milhões de vítimas. E lembrando os apelos do papa Francisco, afirmou que, sob a ameaça de uma Terceira Guerra Mundial, pediu "aos grandes do mundo": "Nunca mais a guerra!". Ele falou para cerca de 100 mil pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano, de acordo com informações do site Vatican News.
Ele pediu cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação de todos os reféns. Também saudou o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão.
Papa Leão XIV na Praça São Pedro neste domingo (11)
Papa Leão XIV na Praça São Pedro neste domingo (11) Crédito: Vatican News
Sob aplausos, o papa Leão XIV também considerou um presente de Deus o fato de que seu primeiro domingo como bispo de Roma ocorrer no período de Páscoa.
Ele se referiu aos fiéis como "irmãos e irmãs", cumprimentou os peregrinos do Jubileu das Bandas Musicais e dos espetáculos populares e fez um chamado aos jovens.
"Tenho a alegria de rezar com vocês e com todo o povo de Deus pelas vocações, especialmente ao sacerdócio e à vida religiosa. A Igreja precisa muito disso, e é importante que jovens encontrem em nossas comunidades acolhimento, escuta e encorajamento em seus caminhos vocacionais", afirmou.
Aos jovens, digo: "Não tenham medo! Aceitem o convite da Igreja e de Cristo!"

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