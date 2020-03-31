Número de mortes por coronavírus bate novo recorde na Espanha

Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay

O número de mortes diárias pelo coronavírus na Espanha voltou a subir nesta terça-feira (31), após uma leve queda na véspera. Com 849 vítimas em 24 horas, o país europeu volta a bater o recorde diário de mortandade, segundo os dados reunidos pelo Ministério da Saúde nacional desde o início da pandemia.

O total de vítimas na Espanha subiu para 8.189 e o número de casos diagnosticados supera 94.400. Só nas últimas 24 horas, 9.222 contágios foram detectados, o que também representa o maior número em 24 horas desde o início da crise.

A Espanha é o segundo país, depois da Itália, com mais mortes provocadas por covid-19, o que levou o governo a determinar o confinamento dos quase 47 milhões de habitantes, desde 14 de março, e a ordenar, no dia 29, a paralisação por duas semanas de todas as atividades econômicas "não essenciais". Dezenas de hotéis espanhóis foram convertidos em quartos hospitalares para pacientes em condições menos graves.