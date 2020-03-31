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Coronavírus

Número de mortes por coronavírus bate novo recorde na Espanha

O número de pacientes recuperados também aumentou, de 16.780 a 19.259

Publicado em 31 de Março de 2020 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 12:22
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
O número de mortes diárias pelo coronavírus na Espanha voltou a subir nesta terça-feira (31), após uma leve queda na véspera. Com 849 vítimas em 24 horas, o país europeu volta a bater o recorde diário de mortandade, segundo os dados reunidos pelo Ministério da Saúde nacional desde o início da pandemia. 
O total de vítimas na Espanha subiu para 8.189 e o número de casos diagnosticados supera 94.400. Só nas últimas 24 horas, 9.222 contágios foram detectados, o que também representa o maior número em 24 horas desde o início da crise.
A Espanha é o segundo país, depois da Itália, com mais mortes provocadas por covid-19, o que levou o governo a determinar o confinamento dos quase 47 milhões de habitantes, desde 14 de março, e a ordenar, no dia 29, a paralisação por duas semanas de todas as atividades econômicas "não essenciais". Dezenas de hotéis espanhóis foram convertidos em quartos hospitalares para pacientes em condições menos graves.
Madri é a região mais afetada pela pandemia, com 44% dos casos, mas a Catalunha registra uma forte alta e já registra mais pacientes internados em UTI que a capital. 

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