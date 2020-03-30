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Comando Militar da Amazônia

Militares contraem Covid-19 durante treinamento na selva amazônica

Os testes foram feitos após alguns homens apresentarem sintomas leves do novo coronavírus. Eles foram isolados, e o treinamento, suspenso

Publicado em 30 de Março de 2020 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 16:42
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
Quatro militares contraíram o novo coronavírus durante um treinamento na selva, informaram o Comando Militar da Amazônia (CMA) e a Secretaria de Saúde do Amazonas nesta segunda-feira (30).
Em nota, o CMA afirmou que o contágio ocorreu entre militares do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), baseado em Manaus. Os testes foram feitos após alguns homens apresentarem sintomas leves do novo coronavírus. Eles foram isolados, e o treinamento, suspenso.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O CMA não revelou o número de infectados -a informação foi fornecida pela Secretaria de Saúde.
O Amazonas é o estado do Norte com o maior número de infectados, contabilizando 151 casos e uma morte. Há 11 pacientes internados em UTI. Manaus concentra a maioria dos registros, mas o vírus já chegou a outros seis municípios.

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