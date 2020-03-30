Militares contraem Covid-19 durante treinamento na selva amazônica

Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay

Quatro militares contraíram o novo coronavírus durante um treinamento na selva, informaram o Comando Militar da Amazônia (CMA) e a Secretaria de Saúde do Amazonas nesta segunda-feira (30).

Em nota, o CMA afirmou que o contágio ocorreu entre militares do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), baseado em Manaus. Os testes foram feitos após alguns homens apresentarem sintomas leves do novo coronavírus. Eles foram isolados, e o treinamento, suspenso.

O CMA não revelou o número de infectados -a informação foi fornecida pela Secretaria de Saúde.