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Covid-19

Número de mortes nos EUA pelo novo coronavírus sobe para mais de 115 mil

Considerados os casos oficiais e as mortes, a taxa de letalidade da Covid-19 nos Estados Unidos é de 5,5%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 07:33

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 07:33

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 2
O número total de casos confirmados do novo coronavírus nos Estados Unidos subiu para 2.063.812, segundo a atualização deste domingo (14) do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças americano (CDC). Já o número de mortes em decorrência da Covid-19 atingiu 115.271.
Em relação ao sábado (13), foram 646 novas mortes causadas pela Covid-19 no país, um crescimento de 0,5%. O ritmo é menor do que o registrado no dia anterior: de anteontem para ontem o aumento foi de 0,6% (de 113.914 para 114.625 mortos).
Já o ritmo de novos casos confirmados subiu em relação ao dia anterior, com aumento de cerca de 1,2% (2.038.344 para 2.063.812). De anteontem para ontem, o crescimento foi de 1,1% (2.016.027 para 2.038.344).
A Cidade de Nova York é o que registra o maior número de casos oficiais da Covid-19 nos Estados Unidos, com um total de 206.322, seguido por Estado de Nova York (173.137 casos) e Nova Jersey (166.603 casos).
Considerados os casos oficiais e as mortes, a taxa de letalidade da Covid-19 nos Estados Unidos é de 5,5%.
O maior pico de novos casos de coronavírus foi registrado no dia 5 de abril, quando o país confirmou 63.455 novos infectados pela doença

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