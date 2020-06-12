Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Após reabertura, estados dos EUA têm altas recordes de casos diários de coronavírus
Pandemia

Após reabertura, estados dos EUA têm altas recordes de casos diários de coronavírus

Segundo a imprensa norte-americana o Texas  uma média de 2.000 casos na quarta (10) e a Flórida teve o pior dia nesta sexta, com 1.902 novas infecções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 17:27

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 17:27

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/Official White House Photo
Dois dos estados mais populosos dos Estados Unidos, Texas e Florida, notificaram esta semana seus maiores aumentos diários no número de casos de coronavírus, informou o New York Times na sexta (12).
O Texas teve uma média de 2.000 casos na quarta (10) e na quinta (11), seus maiores totais diários. O estado foi um dos primeiros a reabrir sua economia. O prefeito atribuiu o aumento à volta das atividades econômicas, à expansão dos testes de detecção e ao fato de muitas pessoas não usarem máscara.
A Flórida teve o pior dia nesta sexta, com 1.902 novas infecções, depois de notificar 1.698 na quinta. Ron DeSantis, o governador republicano do estado, atribuiu o aumento à maior capacidade de testagem e a surtos localizados em comunidades agrícolas.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Isto acontece depois de, na semana passada, a Califórnia - o estado mais populoso - notificar a marca de 3.593 novas infecções em um único dia, recorde que quase foi batido esta semana.
Os dados são preocupantes, pois todos os 50 estados dos EUA estão indo na direção de relaxar as medidas de distanciamento social e permitir a retomada total da economia.
A Flórida está tão confiante na reabertura que agendou para 27 de agosto o discurso de Trump no qual ele aceitará a nomeação do Partido Republicano para ser o candidato à presidência - o evento em Jacksonville reunirá cerca de 15 mil pessoas.
O comício ocorreria inicialmente em Charlotte, na Carolina do Norte, mas o governador democrata Roy Cooper não quis flexibilizar as regras de isolamento social, o que forçou a legenda a procurar uma nova localidade.
"Estamos empolgados em comemorar esta ocasião importante na grande cidade de Jacksonville", disse a presidente da convenção, Ronna McDaniel.
"A Flórida não apenas ocupa um lugar especial no coração do presidente Trump como seu estado de origem, mas é crucial no caminho para a vitória em 2020. Estamos ansiosos para trazer esta grande celebração e benefícios econômicos para o 'Sunshine State' (estado do nascer do sol) em apenas alguns meses", completou.
Contudo, a parte dos negócios da Convenção Republicana ainda está planejada para ocorrer em Charlotte, devido a obrigações contratuais entre o partido e a prefeitura da cidade.
A nova onda de infecções nos estados ajuda a explicar os motivos de os EUA registrarem em média 20 mil novos casos de coronavírus por dia. O país é o mais afetado pelo patógeno no mundo: são mais de 2 milhões de casos e 114 mil mortes até esta sexta.

Veja Também

OMS diz continuar vendo uma escalada na pandemia em nível global

Vacinas na linha de frente irão para testes clínicos em breve, diz OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas
Imagem de destaque
Jeep Commander agora tem motor Hurricane flex e duas versões com tecnologia híbrida leve
Imagem de destaque
Dona Fran, Ubando e mais: festival em Vitória destaca força do rock capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados