Mortes pelo novo coronavírus no mundo ultrapassam 426 mil

Coronavírus - Covid19 Crédito: Emmagrau/Pixabay

A contagem global de casos do novo coronavírus subiu para 7,68 milhões na sexta-feira (12), de acordo com dados agregados pela Johns Hopkins University. O número de mortes chegou a 426.427. Mais de 3,7 milhões de pessoas se recuperaram.

Os Estados Unidos têm o maior número de casos no mundo, 2,05 milhões, e o maior número de mortes, 114.703.

Conforme os dados da universidade, o Brasil tem 828.810 casos e 41.828 mortes, o segundo maior número de casos e mortes no mundo, atrás dos EUA. Dados atualizados neste sábado (13) de levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL indicam 41.952 mortes e 831.064 casos no país.

A Rússia tem 519.458 casos e 6.819 óbitos. A Índia passou o Reino Unido em número de casos, 308.916, e registrou 8.884 mortes.

O Reino Unido tem 294.402 casos e 41.566 mortes, o maior número de mortos na Europa e agora o terceiro mais alto do mundo. A Espanha tem 243.209 casos e 27.136 mortes, enquanto a Itália contabiliza 236.305 casos e 34.223 mortes.