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Após reabertura

Índia ultrapassa a marca de 300 mil casos de coronavírus no país

O número de casos da Índia aumentou em cerca de 100 mil em uma semana, coincidindo com a reabertura de shopping centers, casas de culto e restaurantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 09:50

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 09:50

Forte de Amber é uma fortaleza histórica localizada na cidade de Amber, Índia
Forte de Amber é uma fortaleza histórica localizada na cidade de Amber, Índia Crédito: dMz|Pixabay
A Índia registrou mais de 11 mil novos casos do novo coronavírus neste sábado e ultrapassou a marca de 300 mil casos. O Ministério da Saúde do país registrou 11.458 novos casos, elevando o número para 308.993, o quarto mais alto do mundo. O país também registrou 386 mortes, elevando o total para 8.884.
O número de casos da Índia aumentou em cerca de 100 mil em uma semana, coincidindo com a reabertura de shopping centers, casas de culto e restaurantes. O governo impôs um bloqueio nacional no fim de março. Na capital Nova Délhi, a maioria dos hospitais públicos está cheia. O governo de Nova Délhi projetou que os casos na área da capital poderiam aumentar para mais de meio milhão até o fim de julho e avalia adquirir hotéis e estádios de luxo para converter em hospitais de campanha.
A Coreia do Sul registrou 49 novos casos de coronavírus neste sábado, a maioria na área metropolitana de Seul, densamente povoada, onde as autoridades de saúde têm lutado para diminuir as transmissões relacionadas a atividades de entretenimento e lazer, reuniões de igreja e trabalhadores de baixa renda que não podem ficar em casa.
O país confirmou um total de 12.051 casos e 277 mortes. Autoridades disseram que 44 dos novos casos foram registrados na área da grande Seul, que abriga metade dos 51 milhões de habitantes do país. O chefe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul pediu aos moradores que fiquem em casa no fim de semana, dizendo que há "grande preocupação" de que o aumento da atividade pública levaria a uma circulação maciça do vírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A África do Sul disse que o atraso médio na obtenção dos resultados dos testes de coronavírus dos laboratórios públicos aumentou para 12 dias diante da escassez de materiais de teste. Há um mês, o prazo era de pouco mais de dois dias. A África do Sul representa mais de um quarto dos casos do novo coronavírus da África, com mais de 61 mil casos. O país realizou cerca de um terço dos testes de vírus na África e países com menos recursos podem enfrentar atrasos semelhantes ou piores. 

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